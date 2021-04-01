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فن

تكريم فردوس عبد الحميد واسم شويكار فى احتفالية المرأة المصرية

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:51 ص
صدى البلد
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أحمد البهى

كرم قطاع صندوق التنمية الثقافية مساء اليوم الأربعاء عددا من الأمهات اللاتي أثرين الحياة الفنية والاجتماعية، من خلال صالون الفن والمجتمع الذي تقدمه الفنانة مديحة حمدي،  بعنوان "المراة المصرية.. تقديرا لرحلة الكفاح والمثابرة والعطاء"، بمركز الابداع الفني.

حيث كرم كل من اسم الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي وتسلمتها ابنتها، اسم الراحلة الفنانة شويكار وتسلمتها شقيقتها.


كما تم تكريم اسم الفنانة الراحلة سامية أمين وتسلمها زوجها الفنان مصطفي الدمرداش، السفيرة ثناء شريف، النائبات:صبورة السيد، الدكتورة جيهان البيومي، ونشوي المراغي، عمدة الصعيد نشوي سرحان، الشاعرة سهام الزعري.


ومن الفنانين الحاليين  كرم كل من الفنانة فردوس عبد الحميد، مصممة الملابس بماسبيرو سابقا وداد بشير،أمال رمزي، فاطمة الكاشف، الإعلامية سحر عباس.


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