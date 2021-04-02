أسقف نجع حمادي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقى نيافة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، اليوم الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح (سينوفارم) المضاد لفيروس كورونا المستجد، على أن يتلقى نيافته الجرعة الثانية بعد ثلاثة أسابيع.





وأكد نيافة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي أهمية التسجيل لتلقي اللقاحات ضد فيروس كوفيد - ١٩ الذي توفره المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة من خلال وزارة الصحة المصرية.





وأعلن دير السيدة العذراء بجبل أخميم اعتذاره عن استقبال الزوار وطالبي الخلوة من يوم الاثنين وحتى الخميس من كل أسبوع.





وذكر بيان صادر اليوم عن دير السيدة العذراء بجبل أخميم أنه سيسمح بالزيارة للمشاركة في صلاة القداسات أيام الجمعة والسبت والأحد فقط بنظام الحجز المسبق.





ونوه البيان إلى ضرورة التزام الجميع بتطبيق الاجراءات الاحترازية بكل دقة وذلك حرصا على سلامة الجميع.





وألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم محاضرة بعنوان الرحمة، اليوم الجمعة، في اللقاء السنوي لمشرفي ومشرفات بيوت الاغتراب وأمناء خدمة المغتربين والذي نظمته اللجنة المجمعية لبيوت الاغتراب، المتفرعة من لجنة الرعاية والخدمة بالمجمع المقدس، في الأنافورة بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، أمس واليوم.





حضر المحاضرة من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا توماس أسقف القوصية ومير، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، والأنبا مكاريوس أسقف المنيا، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط وقدم كل منهم محاضرة خلال يومي اللقاء بالإضافة إلى نيافة الأنبا داود أسقف المنصورة الذي قدم افتتاحية اللقاء أمس.





واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الجمعة بتذكار ظهور السيدة العذراء مريم على قباب كنيستها في منطقة الزيتون في الثاني من أبريل عام 1962 في عهد قداسة البابا كيرلس السادس البطريرك الـ116 من باباوات الكرسي السكندري.





وحسب كتاب السنكسار الخاص بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية فإنه في مساء مثل هذا اليوم من سنة 1684 للشهداء الموافق الثلاثاء الثاني من شهر أبريل سنة 1968 لميلاد السيد المسيح ، فى عهد البابا كيرلس السادس المائة والسادس عشر من باباوات الإسكندرية ، بدأت سيدتنا كلنا وفخر جنسنا مريم العذراء تتجلى فى مناظر روحانية نورانية فى وعلى قباب الكنيسة المدشنة باسمها الطاهر فى حدائق الزيتون من ضواحي مدينة القاهرة.



