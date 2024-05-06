7 علامات.. اعرف إزاي تفرق بين الفسيخ السليم والفاسد

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر عن كيفية التفرقة بين الفسيخ السليم و الفاسد من خلال سبع أشياء وهي:



١- لون جلد الفسيخ السليم لامع ومشدود وغير مرتخي و العكس.



٢- رائحه الفسيخ السليم رائحة الفسيخ العادي أما الفسيخ الفاسد رائحته نتنه.



٣- قوام سمكة الفسيخ السليم متماسكه ولا يمكن فصل الرقبه عن الجسم بسهولة.



٤- خياشيم سمكة الفسيخ السليم حمراء اللون او ورديه و تكون سوداء فى الفاسدة.



٥- يكون عين سمكة الفسيخ ذات بريق ولمعان على عكس الفاسدة.



٦- القشور في الفسيخ السليم غير سهلة النزع أما الفاسد يكون القشور سهلة النزع.



٧- أسماك الفسيخ السليمة غير منتفخة على عكس الفاسدة.

واضافت المديرية أنه بناء على تعليمات الدكتور وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالأقصر بتشديد الحملات على محلات بيع الفسيخ و الأسماك المملحه و كذلك السوبر ماركت لمنع أى مخالفات سعرية أو منتجات منتهية الصلاحية تم تحرير المحاضر القانونية للمخالفين و ضد كميات من الأسماك المملحة فسيخ و ملوحة غير صالحة للاستهلاك الادمى و تم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.

و تهيب مديرية التموين والتجارة الداخلية المستهلكين بتوخي الحذر أثناء شراء و تناول الفسيخ و يفضل تقليل الكمية المشتراة مع أتباع كافة التدابير الصحية قبل و أثناء و بعد تناولها حيث يتم تناولها مع كمية معقولة من الخضروات الورقية و شرب الماء قبل تناول الفسيخ مع وضع الليمون و الخل عليها مع تجنب المشروبات الغازية معها و يفضل شرب المشروبات الساخنة لتطهير المعدة بعد أكلها و تجنب الوجبات الدسمة فى اليوم التالى لها أو أستخدام الأسماك الملحة المحفوظة مثل الرنجة المغلفة و التونة و الانشوجة و السردين و غيرها.