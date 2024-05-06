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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

7 علامات.. اعرف إزاي تفرق بين الفسيخ السليم والفاسد

صدى البلد

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر عن كيفية  التفرقة بين الفسيخ السليم و الفاسد من خلال سبع أشياء وهي:


١- لون جلد الفسيخ السليم لامع ومشدود وغير مرتخي و العكس. 


٢- رائحه الفسيخ السليم رائحة الفسيخ العادي أما الفسيخ الفاسد رائحته نتنه. 


٣- قوام سمكة الفسيخ السليم متماسكه ولا يمكن فصل الرقبه عن الجسم بسهولة. 


٤- خياشيم سمكة الفسيخ السليم حمراء اللون او ورديه و تكون سوداء فى الفاسدة.


٥- يكون عين سمكة الفسيخ ذات بريق ولمعان على عكس الفاسدة.


٦- القشور في الفسيخ السليم غير سهلة النزع أما الفاسد يكون القشور سهلة النزع. 


٧- أسماك الفسيخ السليمة غير منتفخة على عكس الفاسدة.

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واضافت المديرية أنه بناء على تعليمات  الدكتور وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالأقصر بتشديد الحملات على محلات بيع الفسيخ و الأسماك المملحه و كذلك السوبر ماركت لمنع أى مخالفات سعرية أو منتجات منتهية الصلاحية تم تحرير المحاضر القانونية للمخالفين و ضد كميات من الأسماك المملحة فسيخ و ملوحة غير صالحة للاستهلاك  الادمى و تم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.

و تهيب مديرية التموين والتجارة الداخلية  المستهلكين بتوخي الحذر أثناء شراء و تناول الفسيخ و يفضل تقليل الكمية المشتراة مع أتباع كافة التدابير الصحية قبل و أثناء و بعد تناولها حيث يتم تناولها مع كمية معقولة من الخضروات الورقية و شرب الماء قبل تناول الفسيخ مع وضع الليمون و الخل عليها مع تجنب المشروبات الغازية معها و يفضل شرب المشروبات الساخنة لتطهير المعدة بعد أكلها و تجنب الوجبات الدسمة فى اليوم التالى لها  أو أستخدام الأسماك الملحة المحفوظة مثل الرنجة المغلفة و التونة و الانشوجة و السردين و غيرها.

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