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رياضة

المصري يصعد للمركز الثالث في الدوري بعد الفوز على طلائع الجيش 1-0

السبت 03/أبريل/2021 - 09:03 م
علي ماهر
علي ماهر
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عمرو ابوبكر
تمكن فريق المصري البورسعيدي من الفوز على  طلائع الجيش بهدف دون مقابل، في المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري. 

احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح المصري في الدقيقة ٧٣ من عمر المباراة بعد عرقلة احمد رفعت داخل منطقة الجزاء. 

سجل عمر كمال عبد الواحد الهدف في الدقيقة ٧٥ من ركلة الجزاء حيث وضع محمد بسام في الجهة اليسار وأسكن الكرة الشباك في جهة اليمين. 

و انتهت احداث شوط المباراة الاول بالتعادل السلبي.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد المصري البورسعيدي الى النقطة ٢٦ محتلاََ للمركز الثالث مؤقتاََ، بينما يتجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة ١٤ في المركز ال ١٤.
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