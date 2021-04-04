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فن

منة فضالي عن خالد النبوي : الثقافة والاحترام والرقي

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:20 ص
صدى البلد
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منار نور
أشادت الفنانة منة فضالي بالفنان خالد النبوي بعد عرض فيلم تسجيل امس له في موكب نقل المومياءات . 

ونشرت الفنانة منة فضالي صورة للفنان خالد النبوي عبر صفحتها الشخصية انستجرام . 

وعلقت منة فضالي علي الصورة قائلة : " الثقافة والاحترام والرقي وحب البلد بجد ابن مصر ابن النيل ابن البلد خالد النبوي شوف لينا ". 

ووصل موكب المومياوات الملكية إلى مستقره الأخير، بالمتحف القومى للحضارة، قادما من من المتحف المصري بالتحرير، وكان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويضم الموكب 22 مومياء تعود إلى عصور الأسر الـ«17 و18 و19 و20»، بينها مومياوات الملوك «رمسيس الثاني، سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الأول، حتشبسوت، ميرت آمون».
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