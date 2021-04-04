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أخبار البلد

الحكومة تنفي ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:23 م
ضراوات وفاكهه
ضراوات وفاكهه
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محمود مطاوع
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تم تداوله في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان.


وقال المركز إنه لا صحة لما يتم تداوله حول ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان.


وكان المركز نفى ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن زيادة الضرائب على العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة 13% في موازنة العام المالي 2021/2022.


وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة الضرائب على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مُشددةً على أنه لا نية لفرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، مُوضحةً أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بقانون يصدره مجلس النواب، مُشيرةً إلى أن الدولة تسعى إلى استقرار السياسات الضريبية، بما يضمن تهيئة بيئة ومناخ الأعمال.


وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (mof.gov.eg).
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