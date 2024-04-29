القلب مش موجود.. منشور غامض لكهربا يثير التكهنات

وجه محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، رسالة غامضة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

وعلق كهربا على الصورة قائلًا: "الملامح أسد ، والقلب مش موجود.. اخوك من بلد مش بتجيب إلا أسود".

وحقق فريق الأهلي الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد خلال المواجهة التي أقيمت بينهما في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في ملعب ستاد القاهرة الدولي، ليتأهل الأحمر إلى النهائي مستفيدًا من تعادله سلبيا في الذهاب.

من المقرر أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 18 مايو القادم، لمباراة الذهاب فى بطولة دورى الابطال، على أن تكون مباراة الإياب يوم السبت 25 من نفس الشهر.