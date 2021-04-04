صحيفة صينية عن موكب المومياوات الملكية: القاهرة أبهرت العالم بعرض بالغ الفخامة

قالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج يوست" الصينية، إن القاهرة أبهرت أمس العالم بموكب المومياوات الملكية والتي تضم 22 فرعونًا.





وذكرت الصحيفة،أن الموكب الملكي المبهر خرج في عرضٍ بالغ الفخامة مليئ بالإبهار من المتحف المصري إلى المتحف الوطني الجديد للحضارة المصرية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأضافت الصحيفة، إن الحفل الملكي نقل ثمانية عشر ملكًا وأربع ملكات، في موكبٍ أطلق عليه "موكب الفراعنة الذهبي".





وأشارت الصحيفة إلى كم الإبداع الذي جرى لإعداد الموكب، حيث زينت العربات التي نقلت الملوك بترتيب الأقدم أولًا ، وكل ملك أو ملكة على متن عربة منفصلة مزينة على الطراز المصري القديم، حرص عمال مهرة على تشييدها وابداعهان وحرص المختصون على تزويدها بتقنيات عالية كماص للصدمات وتوفير النتيروجين للحفاظ عليها طوال الرحلة.





وبثت صور العرض وحفل الافتتاح المصمم بعناية على الهواء مباشرة على التلفزيون المصري، وعلى موسيقى قوية ومتنوعة.





وتقدم الموكب الملك سيقنن رع تاو ، "الشجاع" ، الذي حكم جنوب مصر قبل ميلاد المسيح بحوالي 1600 عام ، على متن المركبة الأولى ، بينما كان رمسيس التاسع ، الذي حكم في القرن الثاني عشر قبل الميلاد ، في الخلف.





ولم يغب المحارب العظيم، الملك رمسيس الثاني ، الذي حكم لمدة 67 عامًا ، والملكة حتشبسوت ، أقوى فراعين مصر من السيدات عن الموكب الأسطوري.











