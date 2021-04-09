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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بنى شراكة وثيقة معنا.. السفير الألمانى لدى بريطانيا ينعي الأمير فيليب

الأمير فيليب
الأمير فيليب

نعى السفير الألماني في لندن، أندرياس ميشائيليس، الأمير فيليب، زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، الذي رحل اليوم عن عمر يناهز 99 عامًا.

وقال ميشائيليس على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: "إنه لشرف عظيم أنه زارنا في مناسبات عديدة في ألمانيا وساعدنا في بناء شراكة وثيقة للغاية بين بريطانيا وألمانيا.. سنفتقد زوج الملكة إليزابيث الثانية كثيرا"، معربًا عن مواساته للملكة وعائلتها.

وكان قصر بكنجهام، أعلن اليوم الجمعة، وفاة الأمير فيليب زوج الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، عن عمر يناهز 99 عاما.

ووفقًا لموقع "مترو" البريطاني، قال قصر باكنجهام في بيان: "ببالغ الأسى أعلنت جلالة الملكة وفاة زوجها الحبيب صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة.. رحل بسلام صباح اليوم في قلعة وندسور ".

وحسب الموقع البريطاني، تم إبلاغ أعضاء آخرين من العائلة المالكة بوفاته، وتم نتكيس الأعلام.

وعولج الأمير فيليب، مؤخرا في مستشفى الملك إدوارد السابع ومستشفى سانت بارثولوميو، لمدة أربعة أسابيع للشفاء من عدوى لم يُكشف عنها وخضع لإجراء طبي بالقلب، وغادرهما في منتصف شهر مارس الماضي.

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