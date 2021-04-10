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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز للمأموم متابعة الإمام من المصحف في الصلاة؟.. علي جمعة يجيب

صدى البلد

هل يجوز للمأموم متابعة الإمام من المصحف في الصلاة ؟ .. سؤال ورد الى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عبر صفحته الرسمية .

 

وأجاب المفتي السابق قائلا: نعم يجوز متابعة الإمام من المصحف في الصلاة وخاصة في صلاة التراويح خاصة وأن كثير من المصلين يقول إن هذه الطريقة تساعده على التركيز والخشوع في الصلاة .

وأضاف جمعة أن الشافعية أجازوا ذلك لافتا إلى أن الشيخ زكي الدين هو من ابتكر فكرة مصحف التهجد الذي يقرأ منه الإمام سواء كان حافظا القرآن أو غير حافظ له.

وحول متابعة المأموم للإمام من الهاتف المحمول في الصلاة قال إنه يجوز رغم أنه من الفتن، ولذلك أجاز العلماء للجنب وغير المتطهر قراءة القرآن من المحمول بالنظر فقط دون إخراج صوت ، لأنه مختلف تماما عن المصحف . 

أن من أفضل القربات والسُّنن الحَسَنات أن يجمع الإنسان بين الحُسنيين: الصلاة وقراءة القرآن، فيحرص على ختم القرآن الكريم في صلاته، ولما كان من غير المتيسر لكل واحد أن يقوم بذلك من حفظه تكلم الفقهاء عن إمكانية الاستعانة بالقراءة من المصحف في الصلاة، وذلك عن طريق حمله في اليد، أو وضعه على حامل يُمَكِّن المصلي من القراءة.

وتابع: إن مذهب الشافعية والمفتى به في مذهب الحنابلة: جواز القراءة من المصحف في الصلاة للإمام والمنفرد لا فرق في ذلك بين فرض ونفل وبين حافظ وغيره، وهذا هو المعتمد، ونقله الإمام ابن قُدامة في "المغني" (1/ 336) عن عطاء ويحيى الأنصاري من فقهاء السلف.

وواصل: أن قراءة القرآن عبادة فإن النظر في المصحف عبادة أيضًا، وانضمام العبادة إلى العبادة لا يوجب المنع، بل يوجب زيادة الأجر؛ إذ فيه زيادة في العمل من النظر في المصحف.
 

صلاة التراويح قراءة القران

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