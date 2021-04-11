كيف تعدي الكيك بالشوكولاتة وعين الجمل
كيكة بالشكولاتة وعين الجمل بمذاق لا يقاوم
تقدم الشيف غادة التلي طريقة جميلة وسريعة لعمل كيكة بالشكولاتة وعين الجمل.
مقادير كيكة بالشكولاتة وعين الجمل
- كوب سكر
- كوب لبن
- بيضة
- كوب إلا ربع زيت
- ملعقة صغيرة فانيلا
- ملعقة كبيرة خل
- كوب وربع دقيق
- عين جمل مجروش
- الصوص
- ½ كوب سكر
- ½ كوب كاكاو
- ½ كوب لبن
- ½ كوب زيت
- رقائق شوكولاتة
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طريقة تحضير كيكة بالشكولاتة وعين الجمل
* يخلط البيض مع الفانيليا والسكر واللبن والزيت والخل
* يضاف البيكنج بودر والدقيق والكاكاو
* يمكن إضافة عين الجمل المجروش
* يصب الخليط في قالب مدهون بالزبدة ومرشوش بالدقيق
* توضع في الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج لنحو 45 دقيقة تترك لتهد
للصوص
* يخلط الكاكاو ورقائق الشوكولاتة واللبن والسكر والزيت في إناء على النار
* يضاف الصوص على الكيك وتزين بعين الجمل المجروش وتقدم