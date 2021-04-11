كيكة بالشكولاتة وعين الجمل بمذاق لا يقاوم

كيف تعدي الكيك بالشوكولاتة وعين الجمل

تقدم الشيف غادة التلي طريقة جميلة وسريعة لعمل كيكة بالشكولاتة وعين الجمل.

مقادير كيكة بالشكولاتة وعين الجمل

كوب سكر

كوب لبن

بيضة

كوب إلا ربع زيت

ملعقة صغيرة فانيلا

ملعقة كبيرة خل

كوب وربع دقيق

عين جمل مجروش

الصوص

½ كوب سكر

½ كوب كاكاو

½ كوب لبن

½ كوب زيت

رقائق شوكولاتة



طريقة تحضير كيكة بالشكولاتة وعين الجمل

* يخلط البيض مع الفانيليا والسكر واللبن والزيت والخل



* يضاف البيكنج بودر والدقيق والكاكاو



* يمكن إضافة عين الجمل المجروش



* يصب الخليط في قالب مدهون بالزبدة ومرشوش بالدقيق



* توضع في الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج لنحو 45 دقيقة تترك لتهد



للصوص



* يخلط الكاكاو ورقائق الشوكولاتة واللبن والسكر والزيت في إناء على النار



* يضاف الصوص على الكيك وتزين بعين الجمل المجروش وتقدم