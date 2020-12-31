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مرأة

لليلة رأس السنة.. طريقة عمل تورتة شطرنج

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:58 م
طريقة عمل تورتة شطرنج
طريقة عمل تورتة شطرنج
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل تورتة شطرنج بشكل يناسب ليلة رأس السنة وشكل مشهي ومحبب.

مقادير تورتة شطرنج

كيك اسفنجي
فانيليا
جاهز كيك اسفنجي شوكولاتة

جاهزالوجه
1 مغلف كريم شانتي
2 مغلف كريم شانتي بالكاكاو
1 كوب لبن
أصابع شوكولاتة

طريقة تحضير تورتة شطرنج

* يخفق 2 مغلف كريم شانتي بالكاكاو مع لبن.

* ويخفق مغلف بودرة كريمة خفق سادة مع لبن.

* تقطع الكيك بالعرض وتحشى بالحشوة مع تشكيل الكيك على هيئة حلقات فانيليا وشوكولاتة.

* تغلف الكيك بكريم شانتي ثم تزين بوردات من الكريم شانتي وأصابع الشوكولاتة وتقدم.

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