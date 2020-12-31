لليلة رأس السنة.. طريقة عمل تورتة شطرنج

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل تورتة شطرنج بشكل يناسب ليلة رأس السنة وشكل مشهي ومحبب.
مقادير تورتة شطرنج
كيك اسفنجي
فانيليا
جاهز كيك اسفنجي شوكولاتة
جاهزالوجه
1 مغلف كريم شانتي
2 مغلف كريم شانتي بالكاكاو
1 كوب لبن
أصابع شوكولاتة
طريقة تحضير تورتة شطرنج
* يخفق 2 مغلف كريم شانتي بالكاكاو مع لبن.
* ويخفق مغلف بودرة كريمة خفق سادة مع لبن.
* تقطع الكيك بالعرض وتحشى بالحشوة مع تشكيل الكيك على هيئة حلقات فانيليا وشوكولاتة.
* تغلف الكيك بكريم شانتي ثم تزين بوردات من الكريم شانتي وأصابع الشوكولاتة وتقدم.