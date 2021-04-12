درة في حوار جريء لـ صدى البلد: أنا أيقونة الموضة وأحب هاني سلامة وبيننا أشياء مشتركة كثيرة

على خلفية مشاركتها في بين السما والأرض

*أوظف شكلي لخدمة الشخصية.. والفتيات شكروني لخروج المحجبة بشكل جميل في "بين السما والأرض"

*انا أيقونة للموضة عند الفتيات.. وغير مسموح لي أن أظهر أقل من المستوى المعتاد

*المنافسة بين الأعمال الرمضانية يجب أن تكون شريفة.. وأحب العمل مع هاني سلامة لتوافق أفكارنا

* لهذا السبب اعتذرت عن بطولة مسلسل ٣٠ حلقة.. وضد المقارنات بين المسلسلات والممثلين

درة.. فنانة استطاعت أن تثبت موهبتها الفنية على الساحة المصرية بقوة، وشاركت في عدد من الأعمال المهمة التي زادت من خطواتها التمثيلية، وتشارك في موسم رمضان هذا العام بعمل اجتماعي مختلف مأخوذة عن قصة للكاتب الكبير نجيب محفوظ ويحمل أسم "بين السما والأرض"، ومنذ طرح البرومو و البوستر الرسمي للعمل وهناك العديد من ردود الأفعال حول الشخصية التي تجسدها، وتساءل الكثيرون هل شخصيتها موجودة بالقصة الأصلية ام أن الدور جديد، الى جانب ان ظهورها بالحجاب كان ملفت لكثير من الفتيات.

درة في حوارها ل"صدى البلد" أجابت لنا عن كل الأسئلة الدائرة حول العمل، وكشفت لنا كواليس تحضيرها لشخصية "علا"، كما تحدثت معنا عن أناقتها المعتادة في عدد من المحافل الفنية، وهل تهتم بالشكل في أدوارها ام لا.

في البداية ما هي الأسباب التي حمستك التواجد في بين السما والأرض؟

شجعني على التواجد في بين السما والأرض كون المسلسل ١٥ حلقة، ولا يوجد به اى مط او تطويل وكل شخصية لها قصة، وهو عمل اجتماعي وانا أحب هذا اللون، والعمل حقيقي وواقعي، الي جانب انه من قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ والكاتب إسلام حافظ غير كثيرا في العمل.

هل شخصية علا التي تجسديها موجودة في القصة الحقيقية؟

شخصية "علا" ليست موجودة في الفيلم الذي تم تقديمه من قبل ولا القصة، فهى جديدة على العمل، ولن تتواجد داخل الاسانسير، فأنا أظهر بدور زوجة لشخصية "حميد" التي يجسدها الفنان هاني سلامه، ورغم بساطة الشخصية الا ان بها عمق.

كيف كانت تحضيرات للشخصية؟

اظهر محجبة بمكياج بسيط جدا، واللبس المستخدم بسيط، وأحببت أن تكون الشخصية بها ذوق ورقى، رغم انها من الطبقة المتوسطة، او فوق المتوسطة قليلا، وهى فئة لا نراها كثيرا في الدراما.

كيف رأيتي العمل مع الفنان هاني سلامة؟

أحب العمل معه كثيرا، وهذه ليست المرة الأولى التي نتواجد فيها سويا، فقد شاركت معه قبل ذلك في فيلم "الأولة في الغرام" و"نصيبي وقسمتك"، وبيننا الكثير من التفاصيل والأفكار المشتركة ونعرف كيف نتفق سويا في العمل.

كيف رأيتي ردود الأفعال بعد طرح بوستر برومو العمل؟

ردود الأفعال جيدة جدا، ومن أول طرح بعض الصور الخاصة بالكواليس ووجدت أن هناك فتيات محجبات كتبوا لي انهم سعداء لخروج المحجبة بشكل جميل وليس كما يظهر في بعض الأعمال انها غلبانة وشكلها ليس جيد، وأنا لا أعتمد في دور "علا" على الشكل بشكل كبير، فأنا أطوع مظهري مع الشخصية التي أجسدها وهذا ظهر من خلال مسلسل "سجن النسا" فقد ظهرت من خلاله بدون مكياج.

هل من الممكن أن ترفضي دور شكلك ليس جيدا فيه؟

نهائيا، فإذا تطلب دور الا أكون جميلة به فهذا لا يهمني، وأنا في فيلم الكاهن أظهر من خلاله بشخصية مختلفة ولا تعتمد على الشكل نهائيا، ولا يوجد به تغييرات كثيرة في الملابس.

الكثيرون يشيدون بأناقتك واختيارك الجيد لملابسك.. كيف تري هذا؟

انا احب اللبس والموضة في جلسات التصوير أو المهرجان وظهوري على السجادة الحمراء، وانا أيقونة للموضة وأخذت مكانة كبيرة في هذا المجال، والاغلبية أشاد بذوقي ولكن في أدواري لا أهتم بالشكل خالص، أقدم المناسب للشخصية التي أجسدها.

وأسعد بكوني من أيقونات الجمال عند الفتيات، على الرغم من أنها مسئولية كبيرة لاني عودتهم على كل جميل، وليس مسموح لي أن أقدم اقل من المستوى الذي اعتادوا ان يروني به، وهناك من يقول لي اننا نستلهم من فساتينك وهذا ساعدني أن اكون سفيرة ماركات عالمية في الموضة لن تثق الا في شخص يكون وجهة جيدة بالنسبة لهم، واتمني اقدر احافظ على مكانتي تلك.

لماذا فضلتي مسلسل ١٥ حلقة على بطولة مسلسل ثلاثين حلقة كان معروض عليكي..هل هذا لاسباب شخصية ام عملية؟

بصراحة العامل الأكبر هي الأسباب الشخصية. فضلت ان يكون دوري ليس كبيرا جدا هذه السنة لأتواجد أكثر مع زوجي في اول سنة زواج، لذلك اخترت عمل من خمسة عشر حلقة فقط ودور محوري ولكن ليس البطولة المطلقة الذي كانت تستحوذ على كل وقتي.

ماذا تمثل البطولة المطلقة بالنسبة لـ"درة"؟

انا قدمت مسلسلين من الممكن أن تقول عليهم بطولة مطلقة وكانت مسلسلات حلوة جدا وناجحة وكان الكاست كبير، ولكن لا أسعى وراء البطولة مطلقة، لأنها مسئولية كبيرة وأخاف منها، و غقيم نفسي وعملي كما يقيمني الناس وأكتر، والبطولة النسائية أمام بطل بتكون المسئولية مشتركة وكل الاعمال الفنية في الدنيا هى بطولة جماعية، لأن العمل لايكون جيدا الا بالمجموعة التي تقف أمام الكاميرا وخلفها.

هل تفضلي لقب ممثلة قوية أم أنيقة؟

الجمهور يصنفني بسبب ظهوري بأناقة، وأحب الممثلة الانيقة، وفي زمن الفن الجميل الممثلات كانوا يتمتعن بأناقة كبيرة، ولكن أشعر بسعادة كبيرة حينما يقال عني ممثلة قوية، وأرى ان هناك ظلم احيانا اذا كانت الممثلة مهتمة بشكلها وظهورها لأن هذا لا يتيح لها ان تثبت موهبتها الفنية، وحينما يأتي لي دور اقدر اثبت فيه موهبتي لا أتردد في قبوله، لأنني أحب التحدي ، ومن يراهن على في عمل، مثلما حدث في مسلسل سجن النسا و العار، وأحب ان يقال عني ممثلة قوية، وأيضا أحب صفة جميلة وانيقة، واتمنى اجمع بين الاثنين.

كيف تقومي بإختيار أدوارك؟

بحبي للعمل، فأنا مع كون الفنان يقدم مايحبه، وفي أوقات نضطر لأن نقوم بعمل لا نحبه بشكل كبير ولكن به تفاصيل نحتاجها، وعلينا دائما في اختياراتنا ان نراعي الجمهور ونحترم عقليته، لأن الجمهور عنصر اساسي وانا بدونهم لن أكون نجمة، وهم جزء لايتجزأ عن العمل بالخاص بنا، ونؤثر بشكل إيجابي علىهم بالفن الذي نقدمه.

ماذا عن الأدوار التي تتمني ان تقدميها؟

احب التاريخ المعاصر والفترات الزمنية المختلفة، لذلك اتمنى المشاركة في عمل يكون بداخلة اكثر من فترة زمنية.

كيف ترى المنافسة مع الأعمال الرمضانية؟

المنافسة يجب ان تكون شريفة، وأنا أحب فكرة ان ينافس الفنان نفسه، وأن يبحث دائما على تقوية مهاراته، ولا يجوز ان نضع في بالنا دائما اننا ننافس أخرين، ووجود الكثير من الفنانين في عمل واحد يخلص تكامل، فنحن لوحة واحدة وكل الألوان فيها تكمل بعضها البعض، وأنجح الأعمال هى التي يقوم فيها كل شخص بعمل دوره على أكمل وجه.

هل انتي مع المقارنات بين المسلسلات والممثلين؟

أنا ضد المقارنات بين المسلسلات او الممثلين فمن الأفضل ان يقيّم كل على حدى وكل حسب ظروفه ونوعية العمل الذي قدمه لان احيانا المقارنات تكون ظالمة بين اعمال لنجوم يختارون كل العناصر ويكتب من أجلهم العمل ونجوم يشاركون في عمل لا يتحكمون فيه الا في دورهم وايضا اعمال لها ميزانية اكثر من اخرى وأعمال تعرض على قنوات كثيرة واعمال حصرية على قناة واحدة، لذلك أرى ان من الظلم المقارنة.