قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

أعلن ريال مدريد، قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة فريق ليفربول، غدا الأربعاء، على ملعب الأنفيلد، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.



وشهدت القائمة، غياب إيدين هازارد، وسيرخيو راموس، ورافاييل فاران، وداني كارباخال، ولوكاس فاسكيز.



وتم تصعيد 3 وجوه شابة من الفريق الرديف، وهم “مارفين بارك، وسيرخيو أريباس، وفيكتور تشوست”.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفربول، كالتالي:



حراسة المرمى: كورتوا – لونين – ألتوب.

الدفاع: ميليتاو – ناتشو – شوست – أودريوزولا – ميندي – مارسيلو.

الوسط: كاسيميرو – مودريتش – كروس – فالفيردي – إيسكو – أريباس – مارفين بارك.

الهجوم: بنزيما – أسينسيو – رودريجو – ماريانو – فينيسيوس.



يشار إلى أن فريق ريال مدريد، فاز على منافسه، ليفربول، بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي في البطولة ذاتها.