عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد
ريال مدريد

أعلن ريال مدريد، قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة فريق ليفربول، غدا الأربعاء، على ملعب الأنفيلد، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.
 

وشهدت القائمة، غياب إيدين هازارد، وسيرخيو راموس، ورافاييل فاران، وداني كارباخال، ولوكاس فاسكيز.


وتم تصعيد 3 وجوه شابة من الفريق الرديف، وهم “مارفين بارك، وسيرخيو أريباس، وفيكتور تشوست”.

 

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفربول، كالتالي: 


حراسة المرمى: كورتوا – لونين – ألتوب.

الدفاع: ميليتاو – ناتشو – شوست – أودريوزولا – ميندي – مارسيلو.

الوسط: كاسيميرو – مودريتش – كروس – فالفيردي – إيسكو – أريباس – مارفين بارك.

الهجوم: بنزيما – أسينسيو – رودريجو – ماريانو – فينيسيوس.
 

يشار إلى أن فريق ريال مدريد، فاز على منافسه، ليفربول، بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي في البطولة ذاتها.

ليفربول ريال مدريد دوري ابطال أوروبا هازارد بنزيما

ترشيحاتنا

الفرق بين الصدقة الجارية وباقي الصدقات.. الأزهر يجيب

الصين غاضبة وأمريكا ترحب.. اليابان تخطط لصرف مياه محطة نووية في البحر

صلاة الفجر في رمضان تكفر كل ذنوبك مهما كانت كثيرة بـ4 شروط.. باقي 25 دقيقة

طرد لاعب في الدوري الكوري بسبب احتفال ساذج بهدف.. فيديو

شيفروليه تقدم عروضا بمناسبة شهر رمضان بالإمارات

خرائط جوجل تورط عريسا للزواج من امرأة غير عروسته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطأ شائع في السحور يبطل الصيام ويقع فيه كثيرون.. لجنة الفتوى توضح

مصير الأهلي .. قرار جديد من الكاف بشأن ربع نهائى أبطال أفريقيا

وزيرة التخطيط: إخلاء مجمع التحرير.. اعرف السبب

وأنا مالي بيك.. محمد رمضان يهاجم عمرو أديب بـ فيديو جديد | شاهد

ادعوا لأمى| ابنة فيفي عبده تكشف تطورات صحة والدتها بعد حقنها بالخطأ

التعبان التانى .. باسم سمرة يهاجم محمد رمضان

شاهد.. لحظة وفاة لاعب مغربي أثناء مشاركته في إحدى مباريات الدوري

بعد أزمة عمرو أديب مع محمد رمضان.. لميس الحديدي: لما تكون مغرور ومحدث نعمة توليفة غير مسبوقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

مني أحمد

الدراما والتاريخ

كريمة أبو العينين

عن مصر قالوا ونقول

عاطف عبد الستار

دراما الوعي وعودة الروح الوطنية

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «2-3»

د.مجدي بدران

هل يؤثر «كورونا» على الصيام؟

د.سالم الكتبي

خطوة إماراتية علمية مهمة

بهجت العبيدي

تزاوج بين نوعين من الإنسان.. نظرية الخروج من أفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ