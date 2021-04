هيدى كرم تخطف أنظار متابعيها بـ إطلالة صباحية.. شاهد

نشرت الفنانة هيدى كرم عدة صور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

علقت هيدى كرم قائلة “ يا صباح البونچور !!! الشمس احلا حاجه في الدنيا ... no filtres needed the sun is the best filter of all ”.



جدير بالذكر أن أخر أعمال هيدي كرم الفنية،مسلسل "لؤلؤ" والذي حقق نجاح كبير، بطولة الفنانة مي عمر ونجلاء بدر والفنان احمد زاهر، ومن اخراج محمد سامي.

جدير بالذكر ان هيدي كرم تحرص على مشاركة جمهورها يومياتها الطريفة مع عائلتها، خصوصا والدتها عبر السوشيال ميديا.