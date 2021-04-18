عمليات وجراحة.. تطورات الحالة الصحية لوزير الشباب والرياضة بعد انقلاب سيارته
تعرض الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة صباح اليوم، لحادث سير على طريق مصر- الاسكندرية الصحراوى، وذلك خلال توجهه إلى محافظة البحيرة لجولة تفقدية لافتتاح عدد من المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة.
وعلم صدى البلد أن صبحي في غرفة العمليات حاليا لإجراء جراحة سريعة لخياطة جروح بالرأس آثر الحادث الذي تعرض له صباحا.
وأوضحت وزارة الشباب والرياضة فى بيان صحفى، أن أشرف صبحي لديه بعض الكدمات السطحية ومن المتوقع خروجه اليوم من المستشفي.
وفور علمه بالخبر توجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الذى كان فى استقبال الدكتور أشرف صبحى بمدينة وادى النطرون، إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.
ومن جانبه أكد الدكتور هاني مورو مدير الطوارئ بمستشفى دار الفؤاد أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لديه بعض الكدمات السطحية، مؤكدا أن الحالة بشكل عام مستقرة ومطمئنة.