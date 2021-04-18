عمليات وجراحة.. تطورات الحالة الصحية لوزير الشباب والرياضة بعد انقلاب سيارته

تعرض الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة صباح اليوم، لحادث سير على طريق مصر- الاسكندرية الصحراوى، وذلك خلال توجهه إلى محافظة البحيرة لجولة تفقدية لافتتاح عدد من المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة.

وعلم صدى البلد أن صبحي في غرفة العمليات حاليا لإجراء جراحة سريعة لخياطة جروح بالرأس آثر الحادث الذي تعرض له صباحا.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة فى بيان صحفى، أن أشرف صبحي لديه بعض الكدمات السطحية ومن المتوقع خروجه اليوم من المستشفي.

وفور علمه بالخبر توجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الذى كان فى استقبال الدكتور أشرف صبحى بمدينة وادى النطرون، إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.

ومن جانبه أكد الدكتور هاني مورو مدير الطوارئ بمستشفى دار الفؤاد أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لديه بعض الكدمات السطحية، مؤكدا أن الحالة بشكل عام مستقرة ومطمئنة.