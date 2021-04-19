بسبب كورونا.. تراجع أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، وسط مخاوف متزايدة من أن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند ودول أخرى سيؤدي إلى إجراءات أقوى ويضر بالنشاط الاقتصادي في العالم، إلى جانب الطلب على سلع مثل النفط الخام.

وانخفض خام برنت 43 سنتا أو 0.6% إلى 66.34 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 6% الأسبوع الماضي. وتراجع النفط الأمريكي 42 سنتا أو 0.7% إلى 62.71 دولار للبرميل بعد أن ارتفع بنسبة 6.4% الأسبوع الماضي، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وقال ستيفن إينيس، كبير استراتيجي السوق في "ايه اكس اي": "مع عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند واليابان، تستمر طموحات الجانب العلوي في الاصطدام بجني الأرباح".

وسجلت الهند عن 261،500 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأحد، ما يرفع الحالات إلى ما يقرب من 14.8 مليون، في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، التي أبلغت عن أكثر من 31 مليون إصابة.

وأشارت السلطات في بيان إلى أن هونج كونج ستعلق الرحلات الجوية من الهند وباكستان والفلبين اعتبارًا من 20 أبريل بسبب إصابات قادمة من الخارج من فيروس كورونا.