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رئيس التحرير
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توك شو

كورونا دي شيطان ؟ .. أخصائي أمراض جلدية يكشف عن الآثار الجانبية الخطيرة للفيروس |شاهد

الدكتو عاصم فرج
الدكتو عاصم فرج

أكد الدكتور عاصم فرج، أخصائي الجلدية، أن الأمراض الجلدية منذ جائحة كورونا ، وتغير شكلها ، وطريقة علاجها ، متابعا أن حب الشباب أحد أعراض فيروس كورونا التي ظهرت بكثافة .. ومش عارفين أي كورونا دي شيطان ؟ " .

 

وأوضح الدكتور عاصم فرج، خلال لقائه لـ برنامج "صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر2 " ، أن أسباب حب الشباب إما تكون ناتجة عن الآثار الجانبية لعلاجات كورونا،  أو آثار جانبية لفيروس كورونا بذات نفسه،  والأكثر شيوعا الحبوب الناتجة عن ارتداء الكمامات.

 

وتابع: الماسكات الطبية الواسعة شوية عن الوش هي دي اللي تتجاب، خاصة للمعرضين لحب الشباب.

 

وأكمل: الطبيب دلوقتي بقى يستخدم نوعا معينا من الليزر لعلاج حبوب الشباب، دون أن ينتج عنها حفر بالوجه.

اخبار التوك شو كورونا فيروس كورونا عاصم فرج حب الشباب

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