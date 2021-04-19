كورونا دي شيطان ؟ .. أخصائي أمراض جلدية يكشف عن الآثار الجانبية الخطيرة للفيروس |شاهد

أكد الدكتور عاصم فرج، أخصائي الجلدية، أن الأمراض الجلدية منذ جائحة كورونا ، وتغير شكلها ، وطريقة علاجها ، متابعا أن حب الشباب أحد أعراض فيروس كورونا التي ظهرت بكثافة .. ومش عارفين أي كورونا دي شيطان ؟ " .

وأوضح الدكتور عاصم فرج، خلال لقائه لـ برنامج "صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر2 " ، أن أسباب حب الشباب إما تكون ناتجة عن الآثار الجانبية لعلاجات كورونا، أو آثار جانبية لفيروس كورونا بذات نفسه، والأكثر شيوعا الحبوب الناتجة عن ارتداء الكمامات.

وتابع: الماسكات الطبية الواسعة شوية عن الوش هي دي اللي تتجاب، خاصة للمعرضين لحب الشباب.

وأكمل: الطبيب دلوقتي بقى يستخدم نوعا معينا من الليزر لعلاج حبوب الشباب، دون أن ينتج عنها حفر بالوجه.