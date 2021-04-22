الاختيار 2.. إسلام جمال عن مشهد اغتياله لـ الشهيد محمد مبروك: متضايق من نفسي

كشف الفنان إسلام جمال، تفاصيل دوره في مسلسل الاختيار 2، وكشف تفاصيل تأديته دور الإرهابي منفذ عملية اغتيال الشهيد البطل محمد مبروك في الحلقة التاسعة.

وقال إسلام جمال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة “إكسترا نيوز“،: ”لما شوفت المشهد؛ أنا متضايق من نفسي، رغم إني عارف إن ده تمثيل”.

وأضاف إسلام جمال: "قلبي وجعني في مشهد اغتيال الشهيد البطل محمد مبروك، وأثناء تصوير المشهد؛ الواحد كان مركز في شخصية الإرهابي هارون في المسلسل".

واستطرد إسلام جمال: "لسه هعمل بلاوي تانية في المسلسل، وربنا يسترها، وربنا يرحم الشهيد محمد مبروك، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل الخونة الذين يخونون الوطن، وربنا يصبر أهل الشهيد البطل محمد مبروك".