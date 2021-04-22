إياد نصار يغير صورته الشخصية على "فيس بوك" لـ صورة الشهيد مبروك

غيَر الفنان إياد نصار، صورة حسابه الشخصي على “فيس بوك” بـ صورة الشهيد محمد مبروك؛ تزامنا مع عرض الحلقة 9 من مسلسل الاختيار2 والتي توثق حادث استشهاده.



وعرضت قناة ONE الفضائية، تاسع حلقات مسلسل الاختيار 2، للفنانين كريم عبد العزيز وأحمد مكي، والتي شهدت تصاعدا وتصارعا في الأحداث منذ بدايتها.



ووثقت الحلقة التاسعة لمسلسل الاختيار 2، حادث استشهاد الضابط محمد مبروك (إياد نصار) بعد ترصد عناصر إرهابية له منذ خروجه من منزله، واعترضوا سيارته وأمطروها بوابل من النيران.



وعرض صناع مسلسل الاختيار، مقطع فيديو حقيقي لابنة الشهيد محمد مبروك، بعد استشهاد والدها، والتي انهارت بالبكاء الشديد ووصفت القتلة بالسفلة ومعدومي الضمير، وأعقبها أغنية الكينج محمد منير، يهديها لمصر وشهدائها.



مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2



يعرض مسلسل الاختيار 2 على قناة ON E الفضائية، في تمام الساعة التاسعة مساء، وعبر قناة art حكايات في تمام الساعة الحادية عشر مساء، والإعادة في تمام السابعة صباحا والثالثة ظهرا، كما تعرض قناة art حكايات 2، المسلسل، في تمام الساعة الثانية صباحا، والإعادة في تمام العاشرة صباحا والسادسة مساء.



مسلسل الاختيار 2 يجسد بطولات الداخلية



مسلسل الاختيار 2 هو ملحمة وطنية جديدة تجسدها الدراما المصرية، في رمضان امتدادا للجزء الأول من مسلسل الاختيار، الذي عُرض في الموسم الماضي وحقق نجاحا ساحقا وتعاطفا كبيرا من أطياف الشعب المصري.



وتمتد سلسلة الاختيار هذا العام مع قصص جديدة من واقع فعلي تعكس بطولات وحكايات حدثت بالفعل على الساحة السياسية خلال الفترة 2013 وحتى الآن، حيث يقوم ببطولة العمل الفنان كريم عبد العزيز، ومن إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.