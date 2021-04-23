منصة إطلاق الصواريخ على قاعدة أمريكية بمطار بغداد.. صور

نشرت روسيا اليوم صورا لمنصات تم إطلاق صواريخ منها على قاعدة عسكرية في محيط مطار العاصمة العراقية بغداد، أمس الخميس.

وكشف مسئولون عراقيون، أمس الخميس، عن تفاصيل جديدة بشأن إطلاق 3 صواريخ على قاعدة أمريكية بالقرب من مطار العاصمة العراقية بغداد.

وقال المسئولون العراقيون إن الصواريخ الـ 3 سقطوا في محيط مطار العاصمة بغداد، بالقرب من مكان تواجد القوات الأمريكية بالمطار.

واشار المسئولون إلى ان التقرير حتى الآن تشير إلى عد تسجيل اي أضرار جراء الهجوم الصاروخي، حيث تم تسجيل إصابة لمواطن عراقي جراء الهجوم.

فيما قال مصدر أمني عراقي أن الصواريخ المستخدمة في الهجوم على مطار بغداد، من نوع كاتيوشا، حيث تم إطلاقها من منطقة حي الفرات قرب مطار بغداد.

ومن ناحية أخرى، أكد رئيس العراق برهم صالح، اليوم الخميس أن المنطقة بحاجة لتخفيف اختلالاتها وتوتراتها مبينًا أن واستقرار العراق مرتكز لأمن كل المنطقة.