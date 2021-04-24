عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القمر العملاق.. ظاهرة فلكية تزين سماء السعودية خلال ساعات

ظاهرة فلكية
ظاهرة فلكية

 

أعلن رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة، عن ظهور ظاهرة فلكية بسماء السعودية والوطن العربي مساء يوم الإثنين 26 أبريل حيث القمر البدر لشهر رمضان المبارك، لافتا الي انه سيمثل القمر العملاق الأول هذا العام، حيث سيكون حجمة الظاهري أكبر بنحو 14 % وإضاءته أكبر بنحو 30 % عن المتوسط وهي فرصة مثالية للتصوير.

وبحسب صحيفة سبق ، فإن القمر العملاق وصف يُطلق على القمر سواء في الاقتران أو البدر عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362.146 كيلومتراً، وهو مصطلح يشير إلى التسمية العلمية (قمر الحضيض) ويقصد به وقوع القمر في أقرب نقطة من الأرض، وفي حالة هذا القمر البدر سيكون على مسافة 357.378 كيلومتراً.

ومن المنتظر أن يشرق مع غروب الشمس وسيكون مكتسياً لوناً ضارباً في الحمرة أو برتقالي، نتيجة للغبار وغيره من العوالق في الغلاف الجوي حول الأرض التي تبعثر الضوء الأبيض المنعكس عنه وتتشتت ألوان الطيف الأزرق ويتبقى ألوان الطيف الأحمر الذي نراه، ولكن بعد ارتفاعه وابتعاده عن الأفق سيظهر باللون الأبيض الفضي المعتاد وهذا يحدث في كل شهر، وسيبقى يزين السماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق شمس الثلاثاء.

وقال  رئيس الجمعية الفلكية بجدة : و بشكل عام يمكن القول إن القمر سيظل بدراً طوال الليل، ولكن علميا نطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون القمر واقعاً بزاوية 180 درجة من الشمس والتي ستحدث صبيحة يوم الثلاثاء الساعة 06:31 صباحاً بتوقيت السعودية (03:31 صباحا بتوقيت غرينتش) وسيكون قد قطع نصف مداره خلال شهر رمضان، يتبع ذلك وصوله إلى نقطة الحضيض (أقرب نقطة في مدارة إلى الأرض) بنحو 12 ساعة عند الساعة 06:22 مساءً بتوقيت السعودية (03:22 مساءً بتوقيت غرينتش).

واضاف : القمر البدر سيكون قطره الزاوي (عرضة الظاهري) 33.41 دقيقة قوسية، مقارنة بالمتوسط 31 دقيقة قوسية، والدقيقة القوسية هي واحدة على ستين من الدرجة، لذلك فإن معظم الناس لن يلاحظوا اختلافاً بين البدر العملاق والأقمار البدر الأخرى، حتى اختلاف إضاءته يمكن تشتيته بسهولة بوساطة الغيوم أو أضواء الشوارع، والأهم من ذلك أن القمر عندما يكون عالياً في السماء لا توجد هناك نقطة مرجعية تجعلنا ندرك الاختلاف في حجمه الظاهري.

وتابع : فقمر رمضان العملاق لن يكون له تأثير ذو أهمية على كوكبنا باستثناء ظاهرتَي المد والجزر، وهو أمر طبيعي، ففي كل شهر في يوم البدر المكتمل تنتظم الأرض والقمر والشمس وهذا يسبّب مداً وجزراً واسع المدى، فالمد العالي يرتفع على نحو استثنائي وفي اليوم نفسه يحدث أخفض جزر على نحو استثنائي، ونظراً لأن القمر البدر سيكون قريباً من نقطة الحضيض فسوف يبرز المد في ظاهرة تسمّى المد العالي الحضيضي.

وواصل : ونظراً لأن الاختلاف الناتج عن قمر رمضان العملاق سيكون محدوداً، فلن يكون هناك تأثير على توازن طاقة باطن الأرض، لأنه يحدث مد وجزر كل يوم، لذلك لا يُتوقع حدوث زيادة في النشاط الجيولوجي أو حدوث حالات طقس غير اعتيادية.

جديرٌ بالذكر أن هذا الوقت من الشهر القمري مثالي لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر مقارنة ببقية التضاريس التي تبدو مسطحة وتكون ظلالها قصيرة جداً، لأن وجه القمر واقع بالكامل في نور الشمس.

الجمعية الفلكية بجدة ظاهرة فلكية القمر العملاق سماء السعودية القمر البدر شهر رمضان المبارك

موضوعات متعلقة

البحوث الفلكية : القمر يقترن مع الحشد النجمي "خلية النحل" .. الثلاثاء

اقتران القمر بالمريخ.. ظاهرة فلكية طبيعة.. ماذا قال خبراء الفلك عنها؟

ترشيحاتنا

هل يقبل صوم من يتلفظ بألفاظ خارجة فى نهار رمضان؟

شاهد.. فصول محو أمية وندوة لرجل دين مسيحي داخل سجن المرج

عودة محمد صلاح.. مفاجأة في تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل

الأعلى للجامعات: الخميس إعلان القائمة المبدئية للترشح لرئاسة ٨ جامعات حكومية

شاهد .. بالكمامات والمسافات الآمنة .. نزلاء سجن المرج يستقبلون زوارهم

أسعار اللحوم اليوم السبت 24 أبريل 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تكشف عن السن القانوني للخروج على المعاش

تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين

لقطة غريبة.. طارق حامد يتناول منشطا أثناء لقاء الإنتاج .. والحكم يعترض

اتكسف على دمك يا فاشل.. أمير مرتضى يهاجم عمرو الجنايني

هتشوفوا دولة تانية| الرئيس السيسي يزف بشرى سارة للمصريين.. فيديو

تصل لـ100 ألف جنيه غرامة.. تعرف على عقوبة الكتابة على العملات الورقية الرسمية

محمد صلاح يحذف صور زوجته على إنستجرام

مصرع 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالشرقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديوجراف .. شمس الكويتية تثير الجدل بتصريحاتها عن تجربة الموت

فيديو جراف.. شروط وطريقة إضافة المواليد لـ بطاقة التموين

فيديوجراف.. خدمات جديدة لأصحاب بطاقات التموين

فيديو جراف | بدأت تتكشف.. آثار طويلة الأمد لفيروس كورونا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: مدعي التدين ما بين رمضان وسوء النفس

د.فتحي حسين يكتب: «الاختيار 2».. ولحظات فارقة في تاريخ الوطن

هويدا دويدار تكتب: اليمن بين نشرات الحداد وطموحات الشباب

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

بـسـنـت شـعـراوي تكتب: الرحمة في جوف الشيطان

عثمان المقدم يكتب: أخى جارى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ