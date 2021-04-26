طولان يطالب لاعبي إنبي بغلق صفحة الانكسارات ويرفع الطوارئ لمواجهة المقاصة

طالب حلمى طولان المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي لاعبيه بغلق صفحة الهزائم المتتالية التى تلقاها الفريق على مدار الفترة الماضية بمسابقة الدوري الممتاز والتى كان آخرها الخسارة أمام الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة السادسة عشرة من منافسات الدوري الممتاز .



وحرص حلمى طولان على عقد جلسة مطولة مع لاعبيه لمحو آثار السقوط أمام الأهلى والخسارة الثالثة على التوالى للفريق خلال الموسم الكروى الجارى.

وأكد طولان ثقته الكاملة فى قدرات لاعبيه على العودة مجددا إلى تقديم النتائج الجيدة التى كان عليها خلال النصف الأول من مسابقة الدورى الممتاز .



ورفض حلمى طولان توقيع غرامات مالية على لاعبي إنبي رغم الهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام الأهلى وذلك بعد الأداء الجيد الذى قدمه إنبي فى الشوط الثانى من المباراة .



ويري طولان أن الفترة الماضية لا تقبل أى انكسارات ولا هزائم خاصة بعد توقف رصيد الفريق البترولى عند 24 نقطة وبات قريبا من مراكز الهبوط إلى دورى القسم الثانى.



وعلى الفور قرر حلمى طولان الإعداد لمواجهة مصر للمقاصة والمقرر إقامتها الأحد المقبل فى إطار لقاءات الجولة العشرين من منافسات الدوري ، ويدخل إنبي مباراة المقاصة رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل العودة مرة أخرى إلى الطريق الصحيح.