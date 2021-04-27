فرنسا ترسل مساعداتها العاجلة إلى الهند خلال أيام

ستبدأ فرنسا في إرسال مساعدات طبية إلى الهند بحلول نهاية الأسبوع الجاري ، بحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية ، بحسب قناة سي إن إن.

وستكون ثماني وحدات لإنتاج الأوكسجين الطبي ، كل منها قادرة على جعل مستشفى هندي مستقلاً بالأكسجين لمدة 10 سنوات ، جزءًا من الشحنة.

وقال البيان إن حاويات الأكسجين المسال و "المعدات الطبية المتخصصة" ، ولا سيما 28 جهاز تنفس وإمداداتها الخاصة ، ستكون أيضًا جزءًا من الشحنات.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية: "استجابة للاحتياجات التي عبرت عنها سلطات البلاد ، تهدف هذه المواد إلى الاستجابة لحالة الطوارئ ولكن أيضًا لتعزيز قدرات المستشفيات الهندية بشكل كبير ومستدام على علاج المرضى ومكافحة الوباء".

وأضاف البيان أن الدعم هو أيضًا جزء من آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي (MPCU).

وذكر البيان"وقفت فرنسا والهند على الدوام متضامنين مع بعضهما البعض في الأوقات الصعبة. هذا التضامن هو في صميم شراكتنا الاستراتيجية والصداقة بين الشعبين الفرنسي والهندي ".

على مدار الأسبوعين الماضيين في الهند ، نفد الأكسجين وأسرّة وحدة العناية المركزة في المرافق الطبية ، مما ترك المرضى يموتون في المنزل والمستشفيات.