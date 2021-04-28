سيد عبدالحفيظ يكشف موقف مصابي الأهلي من العودة

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي، موقف اللاعبين المصابين من العودة للمشاركة مع الفريق الفترة المقبلة.



وقال عبد الحفيظ، عبر برنامج " النجوم في رمضان مع ريهام سويلم"، إن كريم نيدفيد بدا يشارك في المران الجماعي مع الفريق في الفترة الحالية، بينما يعود التونسي علي معلول للتدريبات بداية من أول مايو المقبل بشكل تدريجي.



وأضاف مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن محمود وحيد شارك مع الفرق، وجاهز لمباراة الجونة المقبلة، وضمه للقائمة يرجع للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، مضيفًا أن النيجيري جونير أجاي سيبدأ في مرحلة التأهيل الأيام المقبلة.



وعن رحيل موسمياني عن الأهلي، أكد أن النادي لم يتلقي أي عرض رسمي من اتحاد جنوب أفريقيا من أجل طلب موسيماني لتدريب المنتخب الأولاد الفترة المقبلة، مؤكدًا أن موسيماني وضع خطه الفريق في الفترة المقبلة.

ووجه عبد الحفيظ رسالة إلى وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري، "لماذا لم يتم الرد علينا ويتم الرد على باقي الأندية؟".