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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سنسقط في مباراة بسبب الإجهاد

سيد عبد الحفيظ : أتمنى أن يكون المسئول عن ضغط المباريات مبسوط وفرحان

موسيماني وسيد عبد
موسيماني وسيد عبد الحفيظ

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه يجب على الفريق أن يسقط في مباراة بسبب الإجهاد وتلاحق المباريات الذي يعاني منه الفريق.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات لقناة الأهلي : "فوز الأهلي مهم للغاية أمام المصري، وكان لدينا إصرار وعزيمة، ويارب المسؤول على هذا الضغط في المباريات يكون مبسوط وفرحان".

وأضاف: " لابد أن يكون هناك تكافؤ فرص في جميع البطولات، وسنغلق صفحة مباراة المصري، وأقول مبروك للاعيبة الرجالة، وايه الفرق عندما ينتهي الدوري في أكتوبر بدلا من سبتمبر، ولماذا لا يقام ترحيل للمباريات؟.

واختتم مدير الكرة بالأهلي: "خوفي وقلقي من التأثير على بطولة أفريقيا، ويجب أن تقع في مباراة لا محالة، لأنك ستقدم أداء قويا في مباراة او اثنتين وستتعب بعد ذلك، وسنعدي هذه الفترة بشكل إيجابي، وهناك مكاسب من المباراة مثل كوكا وسعد سمير وعودة محمد هاني".

الأهلى سيد عبد الحفيظ محمد هاني كوكا سعد سمير المصري النادي الأهلي

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