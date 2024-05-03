إقبال على إصدارات الأزهر الشريف بمعرض أبو ظبي للكتاب

شارك الأزهر الشريف بجناح خاص به في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب لهذا العام، حيث عرض مجموعة متنوعة من الكتب والمؤلفات الصادرة عن مطابع الأزهر ومكتبته العريقة.

ولاقى جناح الأزهر إقبالاً كبيراً من زوار المعرض والمهتمين بالثقافة والفكر الإسلامي، حيث تضمن عروضًا للكتب في مختلف المجالات الدينية والفكرية والأدبية والتاريخية والفلسفية وغيرها.

وتعد مشاركة الأزهر الشريف في معرض أبو ظبي للكتاب خطوة مهمة لنشر الثقافة الإسلامية الأصيلة والتراث الفكري والعلمي لهذا الصرح العلمي العريق، وتعزيز التواصل الثقافي والحضاري مع العالم العربي والإسلامي.

وتشارك مصر ضيف الشرف في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نسخة هذا العام، ببرنامج ثقافيّ حافل يعكس تاريخها الفكري والمعرفي والحضاري، تجسيداً لعمق العلاقات الأخوية بين الإمارات ومصر

وتأكيداً من مركز أبوظبي للغة العربية، على تعزيز التعاون الثقافي والفكري، إذ أن مصر تشكّل منارةً للعلم والمعرفة والثقافة والفنون، وأثرت ثقافات ومعارف الجماهير بمضامين إبداعية في مختلف المجالات.

تاتى شخصية نجيب محفوظ كشخصية محورية بالمعرض وسط اهتمام كبير من جميع المشاركين والزوار بمعرفة المزيد من التفاصيل عن حياة نجيب محفوظ وكتباته الثرية المتنوعة ..