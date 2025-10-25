زوجة مسن السويس في أول تصريحات لـ “صدى البلد”: “اتظلمنا واتشوهت سمعتنا.. ومش هنسيب حقنا”

شهدت محافظة السويس حادثة أثارت موجة استنكار واسعة بعد تداول فيديو صادم يظهر رجلًا مسنًا يتعرض للاعتداء عليه داخل مسكنه أمام ابنته، وسط محاولات لمنعه من دخول منزله الذي يعيش فيه بعقد إيجار قديم.

وأفادت مصادر أمنية بأن الأجهزة الأمنية نجحت في ضبط المتهمين خلال ساعات من انتشار المقطع، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

في الوقت نفسه، أكدت الأسرة أن الخلافات بين الطرفين كانت تتمثل في محاولات طرد بالقوة، واتهامات تشويه سمعة، مما دفعهم لتوثيق الاعتداء وتقديم بلاغ رسمي أمام جهات التحقيق، مطالبين بحماية القانون لإنصافهم واستعادة كرامتهم.

زوجة المسن المعتدى عليه: اتهمونا ظلمًا ودمروا حياتنا.. وبنتي اتهاجمت وهي لوحدها في الشقة



وقالت زوجة المسن المعتدى عليه في الواقعة، إن أسرتها تعيش حالة من الخوف والمعاناة بعد سلسلة من الاعتداءات والاتهامات الباطلة، مؤكدة أن المعتدين تم حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بينما اضطرت هي إلى ترك منزلها والانتقال للإقامة في بيت والديها.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”: “افتروا على ابني وشوهوا سمعته وقالوا إنه بيتعاطى المخدرات، رغم إنه رياضي ولاعب كرة، دمرونا وشوهوا سمعتنا قدام الناس.”

وتابعت: “القصة بدأت لما طلبوا منا نسيب الشقة وهي إيجار قديم مقابل مبلغ مادي بسيط جدًا، لكننا رفضنا، ومن وقتها والاعتداءات ما بتتوقفش.”

وأوضحت: “اتهموا ابني كمان إنه سرق من شقة في الدور الرابع تابعة ليهم، مع إن الشقة فاضية ومفيهاش أي أثاث، وكل دا عشان يضغطوا علينا نمشي.”

وأكملت الزوجة: “لما حاولوا يعملوا صلح، طلع الصلح كمين، واعتدوا على جوزي وابني، والناس هي اللي خلصتنا، وبعدها الشرطة قبضت علينا كلنا.”

وتابعت بحزن: “واحنا في القسم، هجموا على بنتي في الشقة وهي لوحدها، كسروا الباب وحاولوا يخرجوها بالعافية، لكن بنتي قدرت تهرب وتعمل محضر بالواقعة.”

واختتمت قائلة: “إحنا عايزين حقنا.. اتظلمنا وتشوهت سمعتنا، ومش هنسيب حقنا يضيع".

بداية الواقعة

وبدأت تفاصيل الواقعة عندما نشرت رحمة غريب، ابنة المسن المعتدى عليه، منشورًا عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، قالت فيه: “إحنا ساكنين في بيت إيجار قديم، ودول أصحاب البيت عاوزين يطلعونا من الشقة بالعافية، والنهارده اعتدوا على والدي بالضرب. كنا داخلين نجيب علاج لوالدي راجل مسن فوق الـ65 سنة، مريض قلب وسكر وبيغسل كلى وامبارح علي غريب اتهجم عليا وأنا قاعدة لوحدي في الشقة.. حسبي الله ونعم الوكيل. والاتنين دول اسمهم (عاصم غريب مصطفى وعلي غريب مصطفى) أصحاب محلات ديزني للأطفال بالسويس.”

ولم تمر ساعات على انتشار الفيديو، حتى تحركت الأجهزة الأمنية بسرعة، وتمكنت من القبض على المتهمين بصفع المسن داخل منزله بمحافظة السويس، وذلك عقب تداول مقطع مصور يوثق لحظة الاعتداء، ما أثار موجة واسعة من الغضب بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

