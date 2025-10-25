قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

"عم غريب" ليس غريبا بين المصريين | القصة الكاملة لضرب مسن السويس.. وحكاية صفعة حركت ضمير الملايين

مسن السويس
مسن السويس
خاص صدى البلد

أثار فيديو مسن السويس، الذي تعرض للضرب والصفع، حالة من الجدل بين المصريين من رواد السوشيال ميديا الذين تفاعلوا مع الواقعة مطالبين بحق “عم غريب” الذي تعرض للإهانة والبلطجة على مرأ ومسمع الملايين.

بداية قصة التعدي على عم غريب

بدأت القصة بمنشور لابنة مسن السويس وتدعى رحمة غريب، جاء فيه: “إحنا ساكنين في بيت إيجار قديم، ودول صحاب البيت عاوزين يطلعونا من الشقة عافية، والنهارده اعتدوا على والدي بالضرب كنا داخلين نجيب علاج لوالدي راجل مسن فوق الـ ٦٥ سنة ومريض قلب وسكر وبيغسل كلى، وامبارح علي غريب اتهجم عليا في الشقة وأنا قاعدة لوحدي، حسبى الله ونعم الوكيل.. والاتنين دول اسمهم ( عاصم غربب مصطفى وعلي غريب مصطفى) أصحاب محلات ديزني للأطفال بالسويس”.

ولم تم ساعات على انتشار الفيديو، حتى ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بصفع مسن السويس داخل منزله في محافظة السويس، وذلك بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة الاعتداء، ما أثار موجة واسعة من الغضب.

وقال مصدر أمني إن الواقعة حدثت في حي الجناين بالسويس، موضحًا أنه بعد فحص الفيديو تم تحديد هوية المعتدي، وهو مالك العقار الذي نشب بينه وبين المسن خلاف بسبب الإيجار، وتم ضبطه للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأضفت الأجهزة الأمنية، إن الفيديو يُظهر المعتدي وهو يوجه صفعة قوية للمسن داخل منزله، بينما سُمعت صرخات ابنته التي حاولت الاستغاثة، قائلة: "الحقونا.. أبويا بيتضرب!"، في مشهد أثار تعاطفًا واسعًا عبر المنصات الاجتماعية.

وتواصل الجهات الأمنية تحقيقاتها في الواقعة تمهيدًا لإحالة المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

ابنة عجوز السويس: “شقتنا إيجار قديم وعايزين يطلعونا بالعافية"

وتعليقا على الواقعة، قالت ابنة مسن السويس: “شقتنا إيجار قديم وعايزين يطلعونا من الشقة بالعافية.. الاعتداء على والدي بسبب الشقة.. أصحاب البيت عايزين يطردونا من الشقة.. بابا راجل كبير وتعبان.. وعمر والدي 65 عاما هو مريض بالقلب والسكر والفشل الكلوي”.

أما محمد بيومي دفاع "مسن السويس" فكشف أن المتهمين “راحوا القسم اتهموا الحاج غريب وأولاده إنهم سرقوا شقة مهجورة أصلا في الدور الرابع وجهات التحقيقات مالقيتش أي أدلة وأخلت سبيله وأولاده، وبيتوا النية وعملوا له ولأولاده كمين وصحيوا الصبح اتهجموا علي بنته وهي لوحدها”.

ردود فعل كبيرة على الواقعة

وأثارت الواقعة ردود فعل كبيرة على السوشيال ميديا، فجاء في منشور: “تخيل تصحى الصبح ويكون أول شيء تشوفه فيديو لشخص أقل ما يوصف إنه همجي وبلطجـ.ي بيضرب راجل مسن مريض بالفشل الكلوي عمره تعدى 65 سنة قدام بنته.. القلمين اللي نزلوا على وش هذا الجد كبير السن (مستأجر العقار) في السويس من مالك العقار اللي في الصورة أبو شنب ده .. نزلوا على وش كل مصري مواطن أو مسئول عنده نخوة وعزة وكرامة ووصمة عار لكل اللي وصلوا المصريين لهذا الحال وجعل ناس فوق ناس واهدروا القانون وتجبروا على الخلق ..!! اكتر حاجه تزعلك بجد في فيديو ضرب الراجل المسن بتاع السويس إن الراجل ما استوعبش إنه اتضرب بالقلم ! راجل كبير واقف بيتكلم عادي بيطلب يدخل يجيب علاجه بعد ما انطرد من البيت لقي قلم نزل علي وشه فجأه . ! نظرة الصدمة والذهول وبعدها علي طول وهو بيلف وشه عشان يشوف هل بنته شافته وهو بيتضرب ولا لأ فيلاقي القلم الثاني على وشه بشكل أحقر ومعتمد.. يعني الراجل ده لو في خناقه بالأيدي كان هيبقي متوقع الضرب لكنه إنه واقف بيتكلم عادي بكل إحترام ويتضرب ويتغدر بيه بالشكل ده ؟”.

وأضافت أخرى: “أنا الشيف هدير مصطفى بجد بناشد باسمي وباسم اي حد اصيل وعنده نخوه ورجوله للحكومه المصريه حق الراجل ده لازم يرجع لان دي مهزله وسفاله وقله ادب والشارع اللي حصل في الواقعه دي بجد ما فيهوش راجل عشان لو كان في اي راجل محترم واقف كان مسكه دغدغه ان يمد ايده على راجل زي ده راجل مسن وراجل كبير وملتحي بجد احنا وصلنا للطريقه دي شيري يا جماعه حق الراجل ده لازم يرجع حقك علينا يا حاج لان احنا فعلا بقينا معدومين الاخلاق”.

مسن السويس عجوز السويس عم غريب صفع مسن السويس السويس

