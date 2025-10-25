توقف 50 ألف هاتف رغم إعفائها من الجمارك .. تفاصيل

كشف وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول، عن تفاصيل توقف 50 ألف هاتف محمول بعد حصولهم على الإعفاء الجمركي.

وقال وليد رمضان، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون"، إن الآن يتم وقف التليفونات التي دخلت إلى مصر بالإعفاء الجمركي ولكن مع أجانب، فالأجنبي كان يعفى من الضرائب على التليفونات أما الآن فلم يعد لهم إعفاء جمركي على التليفونات.

وتابع: المفروض اللي يجي جديد لا تعفيه من الضرائب أما من تم إعفاؤه من الضرائب ودخل إلى مصر ثم باع التليفون داخل مصر فليس من حقك أن توقفه مرة أخرى.

وأشار إلى أن المتحدث الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قال في تصريح له منذ يومين وقال إنه يتم وقف هذه التليفونات لأنها استخدام شخصي وتم بيعها.