اقتصاد

إحباط محاولة تهريب هواتف محمولة ومستحضرات تجميل بمطار الإسكندرية

مطار الإسكندرية الدولي
محمد يحيي

تمكن رجال الجمارك بمطار الاسكندرية الدولي برئاسة جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ ولائحته التنفيذية ولقانون الاستيراد و التصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

في أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من دبي علي رحلة طيران فلاي دبي اشتبه محمد حلمي رئيس الوردية في الراكب ا.ا.م مصري الجنسية، بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة خالد منير  رئيس قسم الفحص بالاشعة وأشرف صفاء الدين  مأمور الفحص وإسلام قباري مدير ادارة الفحص أفادوا بملاحظة وجود أجسام غريبة وكثافات مختلفة.


بالعرض على ماهر عبدالغني مدير الجمرك قام بتشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب من أحمد محي و رفقة عبدالملك مأموري الحركة وجورج شاكر رئيس الوردية بحضور مجدي عباس رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي وجهاد جلال رئيس قسم الأمن الجمركي ،وذلك لتفتيش امتعة الراكب كل دقة وكذا تفتيشه ذاتيا.

وبتفتيش امتعة الراكب بمعرفة اللجنة المشكلة تبين وجود ٢٤٣ عبوة مستحضر تجميل ماركات و انواع مختلفة وكذا ١٣ هاتف محمول ماركة iphone 11 pro max مستعمل بدون علب او لوازم و 1 هاتف محمول ماركة iphone xs max مستعمل بدون علب او لوازم.

وبتفتيش الراكب ذاتيا تم العثور على عدد 15 هاتف محمول ماركة iphone xs مستعمل بدون علب او لوازم.

وقدرت قيمة المضبوطات ب 464 ألف و 470 جنيه .

وقدرت التعويضات المستحقة ب 928 ألف و940 جنيه .

قرر جمال طه  مدير عام جمارك الموانئ الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 14 لسنة 2025 وإيداع حرز محضر الضبط بمخزن الوديعة

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد اموي روبين رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان و أحمد العسقلاني نائبي رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .

