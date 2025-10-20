ترامب يتوعد الصين برسوم جمركية تصل لـ155%.. ويعتزم زيارة بكين العام المقبل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم "الاثنين" أن الصين بدأت باحترام الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن بكين استغلت واشنطن كثيرا، لكن صفقة الغواصات مع أستراليا قد تردعها.

وحذر ترامب من أن عدم التوصل لاتفاق تجاري عادل مع الصين، سيعرضها لرسوما جمركية مضاعفة، وتدفع مئات مليارات الدولارات ويفرض عليها رسوما تصل إلى 155%.

وكشف ترامب أنه ربما يزور الصين في العام المقبل، مضيفا أنه يريد من بكين أن تشتري فول الصويا.

في سياق آخر، أكد ترامب أن أستراليا ستحصل على غواصات أمريكية والصفقة تتقدم سريعا، لافتا إلى أن عدد كبير من الدول يريد الأسلحة الأمريكية.

وعن اتفاق غزة قال ترامب إنه يتخذ الكثير من الخطوات للحفاظ على وقف النار بقطاع غزة، مضيفا أنه سيتعامل مع حماس بسرعة، وسنقضي عليها إذا لم تتصرف بشكل جيد.

وزعم الرئيس الأمريكي أن مجموعة متمردة من حماس هي من انتهكت وقف النار، وأنه لم يعط لإسرائيل الإذن للدخول مجددا لغزة، ولم أطلب منها العودة للقتال.

وأشار إلى أنه من الممكن لإسرائيل التعامل مع حماس إذا أرادت.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين أن حركة حماس انتهكت وقف إطلاق النار في غزة، أمس ما أدى إلى مقتل اثنين من جنود الاحتلال لكننا عاجلناها بـ150 طنا من القصف.

وقال نتنياهو خلال كلمة له أمام الكنيست الإسرائيلي في افتتاح الدورة الشتوية، "أعدنا 239 مخطوفا عبر سلسلة من الصفقات ونحن مصرون على إكمال المهمة".