ترامب يهدد: سنتعامل مع حماس بسرعة.. ونقضي عليها إذا لم تتصرف جيدا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين إنه يتخذ الكثير من الخطوات للحفاظ على وقف النار بقطاع غزة، مضيفا أنه سيتعامل مع حماس بسرعة، وسنقضي عليها إذا لم تتصرف بشكل جيد.

اقرأ أيضًا:

ترامب: مجموعة متمردة من حماس هي من انتهكت وقف النار

وزعم الرئيس الأمريكي أن مجموعة متمردة من حماس هي من انتهكت وقف النار، وأنه لم يعط لإسرائيل الإذن للدخول مجددا لغزة، وأنه لم يطلب منها العودة للقتال.

وأشار إلى أن من الممكن لإسرائيل التعامل مع حماس إذا أرادت.

نتنياهو: حماس هي من اخترقت وقف إطلاق النار

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين أن حركة حماس انتهكت وقف إطلاق النار في غزة، أمس ما أدى إلى مقتل اثنين من جنود الاحتلال لكننا عاجلناها بـ150 طنا من القصف.

وقال نتنياهو خلال كلمة له أمام الكنيست الإسرائيلي في افتتاح الدورة الشتوية، "أعدنا 239 مخطوفا عبر سلسلة من الصفقات ونحن مصرون على إكمال المهمة".

اقرأ أيضًا:

وأضاف "وصلنا إلى قمة جبل الشيخ في سوريا وسيطرنا على سماء طهران في خضم حربنا على 7 جبهات، ومصممون على تحقيق هدف نزع سلاح حماس وبقية أهداف الحرب".

وأوضح رئيس حكومة الاحتلال أنه على مدى عامين صعدنا الضغط على حماس وهو ما أجبرها على إبرام صفقات لإعادة مخطوفينا، مشيرا إلى أن المعابر لا تزال بأيدينا وما زلنا نسيطر على مساحات واسعة من قطاع غزة.