الفلبين: مصرع 7 أشخاص جراء العاصفة الاستوائية "فنجشن"

أعلن المجلس الوطني الفلبيني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها اليوم الاثنين مصرع سبعة أشخاص جراء العاصفة الاستوائية "فنجشن".



وأوضح المجلس -حسبما ذكرت قناة (إيه بي إس.سي بي إن) الفلبينية- أن العاصفة تسببت أيضا في إصابة شخص وفقدان اثنين آخرين، مضيفا أن إجمالي 133 ألفا و196 شخصا تضرروا جراء العاصفة التي دفعت 12 ألفا و550 شخصا للإجلاء عن منازلهم والانتقال إلى مراكز إيواء مؤقتة.



وقدمت وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية الفلبينية مساعدات إنسانية للسكان المتضررين بقيمة تتخطى 5.4 مليون بيسو فلبيني حيث تم توزيع الجزء الأكبر من هذه المساعدات في منطقة "فيسياس الغربية".



تجدر الإشارة إلى أن الفلبين تشهد حوالي 20 عاصفة وإعصارا كل عام في المتوسط؛ مما يجعل ملايين السكان في مناطق البلاد المعرضة للكوارث في حالة فقر مستمر.



ويحذر العلماء من أن العواصف باتت أكثر حدة من ذي قبل في ظل ارتفاع درجات الحرارة في العالم بسبب الآثار الناجمة عن تغير المناخ.