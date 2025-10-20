زيلينسكي يشعر بخيبة الأمل بعد لقاء ترامب في البيت الأبيض.. ماذا حدث ؟

يحشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعم شركائه الأوروبيين بعد اجتماعٍ عاصفٍ مع الرئيس دونالد ترامب، طُلب منه فيه تقديم تنازلاتٍ لإنهاء الحرب وإلا سيواجه الدمار على يد روسيا.

كشفت صحيفة أمريكية عن خيبة أمل كبيرة شعر بها زيلينسكي، بعد انتهاء لقائه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضية.

وأوضحت صحيفة واشنطن بوست نقلًا عن دبلوماسي أوروبي رفيع أن زيلينسكي خرج من لقائه مع ترامب في البيت الأبيض وهو يشعر بخيبة أمل واضحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن خيبة أمل زيلينسكي جاءت لعدما أدرك أن موقف واشنطن بات أكثر ميلًا نحو الرؤية الروسية في ما يتعلق بأزمة دونباس.

وقال إن الرئيس الأوكراني فهم من اللقاء أن موسكو تريد السيطرة على منطقة دونباس لإنهاء الحرب، وأن ترامب لم يُبدِ رفضًا قاطعًا لذلك الطرح، ما أثار قلق كييف من تغير الموقف الأمريكي.