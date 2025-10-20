قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير علاقات دولية: العودة للحرب تعني فشل ترامب في خطة السلام .. فيديو
الفلبين: مصرع 7 أشخاص جراء العاصفة الاستوائية فنجشن
الإسماعيلي ينهار| هوجة استقالات وإحالة لـ النيابة.. ومجلس الدراويش مندهش من القرارات
فعاليات وموعد الليلة الختامية لإحياء ذكرى قدوم رأس الحسين لمصر
فولتماده ينضم لقائمة أكبر زيادات القيمة التسويقية .. وصلاح يحافظ على الصدارة
نتنياهو : سن قانون لتجنيد 10 آلاف طالب بالمدارس الدينية اليهودية خلال عامين
تراجع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي بختام تعاملات الإثنين 20 أكتوبر 2025
الاحتلال يخرق الهدنة.. قصف مدفعي إسرائيلي على رفح ودير البلح
موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً
إخراج الزكاة على البقر والجاموس.. أمين الإفتاء: النصاب يبدأ من 30 رأسا
بوست أيد أنغام محدش اتكلم.. المايسترو هاني فرحات يرد على انتقادات تقبيل يد محمد عبده
ويتكوف يكشف عن تطور مفاجئ بشأن قضية الصحراء بين المغرب والجزائر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

نتنياهو : سن قانون لتجنيد 10 آلاف طالب بالمدارس الدينية اليهودية خلال عامين

فرناس حفظي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي  بنيامين نتنياهو في خطابه أمام الكنيست إن "العلاقة مع الولايات المتحدة لم تكن يوما بهذا  القرب والقوة كما هي الآن، سواء على الصعيد السياسي أو الإنساني، بيني وبين الرئيس ترامب". 

وأشار رئيس الوزراء أيضا إلى قانون التجنيد الإجباري، قائلًا: "في الدورة الحالية، سنُقدّم أيضًا للكنيست قانونًا للتجنيد الإجباري، والذي سيُمكّن من تجنيد عشرة آلاف طالب من طلاب المدارس الدينية اليهودية (يشيفا) خلال عامين. هذه ثورة حقيقية، لم تحدث منذ قيام الدولة، وهناك العديد ممن هم في سن التجنيد الإجباري، وهم ليسوا من الحريديم، ويحتاجون أيضًا إلى التجنيد الإجباري".

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،  إن القوة العسكرية والسياسية لحماس سيتم تصفيتها ، وذلك خلال كلمة له في الكنيست الإسرائيلي.

و في خطابه أمام الكنيست، قال نتنياهو: "شهدنا أمس انتهاكًا صارخًا من حماس لاتفاق وقف إطلاق النار. وللأسف، قُتل مقاتلان خلال وقف إطلاق النار. شعرت حماس فورًا بثقل ذراعنا - هاجمناها بـ 153 طنًا من القنابل".

وأضاف: "هاجمنا عشرات الأهداف في طول وعرض القطاع، وقضى على العديد من الإرهابيين، بمن فيهم كبار القادة. أوضحتُ منذ البداية أن وقف إطلاق النار ليس ترخيصًا لحماس بتهديدنا. اتفقنا مع ترامب على القضاء على نفوذ حماس العسكري والحكومي".

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين إن جيش الاحتلال سيعيد جثث الإسرائيليين القتلى جميعا.

وأضاف نتنياهو في كلمة له، أنه وعد بإعادة الرهائن الأحياء وقد تم ذلك.

وأشار إلى أن هذه الحرب الصعبة تستمر من جيل لجيل والحرب على 7 جبهات كانت امتدادًا لحرب الاستقلال، مضيفا "أزلنا التهديد الوجودي لإيران وأذرعها".

وأوضح رئيس حكومة الاحتلال أنه سيقوم بإعادة ترميم غلاف قطاع غزة كإقليم للنهضة، لافتا إلى أن المهمة لم تنته بعد إذ لا تزال هناك جثث لإسرائيليين في قطاع غزة.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي على العمل دون كلل لإعادة جثث المخطوفين القتلى، وأنه لديه إصرار على تحقيق كل أهداف الحرب وسيحققها واستطعنا ذلك لأن حماس شعرت بالسيف على رقبتها.

ونفى نتنياهو أن الصفقة الحالية كانت معروضة على حكومة الاحتلال قبل أشهر ولم تكن حماس مستعدة لقبول الاتفاق من قبل.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة الرئيس ترامب قانون التجنيد الإجباري المدارس الدينية اليهودية

