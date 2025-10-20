برلماني: الوعي قضية محورية في مواجهة حروب الجيل الجديدة

أكد النائب الدكتور عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية الثانية والأربعين للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، جاءت بمثابة جرس إنذار وطني يوقظ الوعي الجمعي ويعيد التذكير بحقيقة المعارك التي تخوضها مصر في مواجهة حروب الجيل الجديد، مشيرًا إلى أن الرئيس قدّم خطابًا استثنائيًا جمع بين الصراحة السياسية والرؤية الاستراتيجية لبناء دولة راسخة قادرة على حماية نفسها ومقدراتها.

وأوضح الغنيمي، في تصريح صحفي له اليوم. أن الرئيس تحدث من موقع القائد الذي عاش التجربة وخبر تفاصيلها، كاشفًا أن ما مرت به مصر منذ عام 2011 لم يكن مجرد اضطراب سياسي، بل كان مؤامرة مكتملة الأركان استهدفت تفكيك الدولة وضرب مؤسساتها، لكن وعي المصريين ووقوف القوات المسلحة سطروا ملحمة إنقاذ حقيقية حفظت الوطن من السقوط، لتبدأ بعدها معركة البناء والتنمية التي لا تقل صعوبة عن معركة البقاء.

وأشار نائب الاسكندرية، إلى أن الرئيس السيسي أعاد خلال كلمته تعريف مفهوم الحرب، مؤكدًا أن المواجهة اليوم لم تعد بالسلاح فقط، وإنما بحماية العقول من التضليل، وصون الهوية من محاولات التشويه، معتبرًا أن الوعي أصبح السلاح الأقوى في وجه دعاوى الهدم والتشكيك، وأن بناء الإنسان الواعي هو خط الدفاع الأول عن الدولة.

وأضاف الدكتور عمر الغنيمي، أن حديث الرئيس عن تكلفة مواجهة الإرهاب التي تجاوزت 100 مليار جنيه خلال عقد من الزمان يعكس حجم التضحية التي تحملتها الدولة حفاظًا على أمنها القومي، وأن ما تحقق من استقرار لم يكن مصادفة، بل ثمرة تخطيط دقيق وإرادة لا تلين، مؤكدًا أن هذا الاستقرار هو رأس مال مصر في مسيرتها نحو الجمهورية الجديدة.