ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 68 ألفا و216 شهيدا

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم /الاثنين/ ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 68 ألفا و216 شهيدا، و170 ألفا و361 مصابا منذ السابع من شهر أكتوبر 2023.



وأوضحت المصادر - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن 57 شهيدا (منهم 45 شهيدا نتيجة استهداف مباشر من الاحتلال) و12 انتُشلت جثامينهم، و158 اصابة، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ48 الماضية.



وأشارت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في الـ 11 من شهر أكتوبر الجاري، استشهد 80 مواطنا وأصيب 303 آخرين، فيما انتشلت جثامين 426 شهيدا.