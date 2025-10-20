برلماني: تجديد الخطاب الديني خطوة جادة نحو بناء الإنسان

أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، تصريحات الرئيس السيسي بشأن مواجهة التطرف وتجديد الخطاب الديني، مؤكدا انها خطوة جادة نحو إعادة بناء الإنسان المصري.

وأوضح «الشوربجي» في تصريح لموقع «صدى البلد» أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير الخطاب الديني بما يتماشى مع متغيرات العصر، ويعزز الوعي المجتمعي، ويصون الهوية الوطنية من محاولات التشويه.

وأشاد بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الملف الحيوي الذي يسهم في بناء شخصية متوازنة قادرة على المساهمة الفاعلة في نهضة الوطن.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع، اليوم، مع الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراضًا لعدد من ملفات عمل الوزارة، حيث تابع الرئيس سير العمل الدعوي بوزارة الأوقاف، مؤكدًا أهمية الاستمرار في جهود التحصين والوقاية من الفكر المتطرف، ونشر القيم الصحيحة.

ووجه الرئيس في هذا الإطار، بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة، والاستمرار في برامج تدريبهم وتأهيلهم وفقًا لأحدث النظم والأساليب ذات الصلة، مع العمل على مواجهة التطرف الديني بكل صوره، والتصدي للقيم والسلوكيات السلبية.