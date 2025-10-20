لافروف وروبيو يبحثان هاتفيا تنفيذ التفاهمات لمباحثات بوتين وترامب

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بحثا خلاله الخطوات الممكنة لتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال مباحثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وجاء في بيان الخارجية الروسية: "جرى نقاش بناء حول الخطوات الملموسة الممكنة لتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المحادثة الهاتفية، في 16 أكتوبر، بين بوتين وترامب".



وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، بأنه لم يتم الاتفاق بعد على موعد ومكان المشاورات الروسية الأمريكية المقبلة بشأن القضايا الثنائية.

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، مساء يوم الخميس 16 أكتوبر، مكالمتهما الهاتفية الثامنة هذا العام.



وبعد المكالمة التي استمرت ساعتين ونصف، أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو وواشنطن ستبدآن فورا التحضيرات لقمة جديدة بين زعيمي البلدين، والتي قد تعقد في بودابست.

