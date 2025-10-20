تطوير التعاون بين الإمارات وسلوفاكيا في الاقتصاد والتجارة والطاقة المتجددة

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، علاقات التعاون وفرص تطويرها خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة والابتكار وتكنولوجيا المستقبل وغيرها من الجوانب بما يخدم مصالح البلدين تجاه تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.



جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد، اليوم /الإثنين/ في قصر الشاطئ بأبوظبي، روبرت فيكو، الذي يزور الإمارات حاليا، حيث أكدا متانة العلاقات الثنائية وتطورها المستمر على مختلف الصعد وحرصهما على مواصلة تعزيز مسارات هذا التعاون خاصة في القطاعات الاقتصادية والإستراتيجية التي تشكل أولوية تنموية وذلك انطلاقا من رؤيتهما المشتركة في مجالي الابتكار والاستدامة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).



كما استعرضا عددا من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين أهمية تعزيز الحوار والتسويات الدبلوماسية في معالجة مختلف القضايا والأزمات في المنطقة والعالم.



وشهد الرئيس الإماراتي ورئيس وزراء سلوفاكيا تبادل اتفاقية تعاون في المجالات الاقتصادية بين حكومتي البلدين بجانب مذكرة تفاهم في المجال الاستثماري.