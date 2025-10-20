وظائف حكومية جديدة.. اعرف شروط التعيين وفقا للقانون

في إطار سعي الدولة لتوفير فرص عمل للشباب المؤهلين في التخصصات الهندسية المختلفة، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بفتح باب التقديم لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية والري، في تخصصات الميكانيكا والكهرباء والمدني والحاسبات، بالمستوى الوظيفي الثالث ج، وذلك وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، على أن يتم توزيع الوظائف على المحافظات المعلنة عبر بوابة الوظائف الحكومية.

ونستعرض في سياق التقرير الآتي، شروط التعيين في الوظائف الحكومية طبقا للقانون.

نصت المادة( 14) من قانون الخدمة المدنية على أنه يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:



1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.

2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.

6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.

7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.

8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديـاً.



ويوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.