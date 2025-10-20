قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"الاستئناف الأمريكية" تسمح لترامب بنشر قوات في بورتلاند
وزارة الرياضة: مجلس الإسماعيلي لم يُحل.. ورصدنا مخالفات منذ 3 شهور
قرار بشأن طفلتين سرقتا قطعا حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات
هل من يطلب شيئا من سيدنا الحسين يعد كافرا؟.. أستاذ بالأزهر يجيب
خبير يكشف بالصور الفضائية: توقف جميع توربينات سد النهضة وإمرار المياه عبر المفيض
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 21-10-2025
الحبس سنة عقوبة السماح بقيادة سيارة لمن هو أقل من 18 عاما بالقانون
لبناء قاعة رقص فخمة.. بدء أعمال هدم في الجناح الشرقي من البيت الأبيض
ليا ابن معرفش عنه حاجة.. مصطفى هريدي يبكي أثناء حديثه عن أسرار حياته
اجتماع طارئ في ليفربول .. ما السبب؟
الشرطة الأمريكية: القبض على رجل كان يعتزم إطلاق النار في مطار اتلانتا
هشام يكن: الزمالك لن يستطيع المنافسة على البطولات هذا الموسم
فن وثقافة

ساموزين يطرح أغنيته الجديدة I love you moot

سامو زين
سامو زين

طرح النجم سامو زين فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان "I love you moot" وهى الأن على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، الأغنية من كلمات قصى باسل، وألحان وتوزيع موسيقى معتز أمين، ومن إخراج ساموزين، ومن توزيع شركة Digital Sound.

وتأتي أغنية "I love you moot" بعد النجاح الكبير الذي حققه الميني ألبوم الذى طرحه سامو بعنوان"باب وخبط"، وضم 4 أغنيات متنوعة، كانت الأولى بعنوان"باب وخبط"، التى قدم من خلالها شكل جديد من الأشكال الموسيقية، بالإضافة إلى عودته إلى الإخراج بعد غيابه لمدة 15 عاما، والثانية بعنوان"ميتعزش" من كلمات أيمن عز، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع موسيقى محمود صبرى، والثالثة بعنوان "انهيار" كلمات مصطفى حسن، وألحان وتوزيع موسيقى محمود صبري، والرابعة بعنوان "سما صافية"، من كلمات أسامة محرز، وألحان ساموزین وعلى الخواجه، وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم.. تقول كلمات أغنية  "I love you moot":.. 

I miss you moot

يا بعد عمري

ذابحني الشوگ لكن ما تدري

احبك مو بإيديا حن عليا

مهما عني تبعد غلطك هي هي

I miss you moot

يا بعد عمري

ذابحني الشوگ لكن ما تدري

احبك مو بإيديا حن عليا

مهما عني تبعد غلطك هي هي

احبك حب ما حبه بشر

افكر بيك باللحظة شهر

بغيابك انا حاير نومي طاير

رغم البية صاير غلاتك هي هي

I Love you moot

انا احبك و احلى مكان بالدنيا گلبك

احبك مو بإيديا حن عليا

مهما عني تبعد غلاتك هي هي

لو فيك اموت لو اموت فيك

بالحالتين ميت عليك

بغيابك انا حاير نومي طاير

رغم البية صاير غلاتك هي هي

يا نقطة ضعفي يا اغلى من العمر

و الوحيد اللي گدر يشغل بالي

يا اغلى غالي

و يا ويلي حالي

حبيبي وجهك هذا ( لو ضوء الگُمر )

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

سعر الذهب الانسعر الذهب الان

أسعار الذهب اليوم

الترزى

حادث دهس

السرقة

دونجا

طارق حامد

بيراميدز

صادرات السيارات

المركبات الطائرة الشخصية

فريق Commanders MC

التصوير

إصابة محمود فارس

المرة الثالثة لكروان في السجن

أسعار فساتين فنانات الجونة

مونيكا وليم

ياسمين عبده

كريمة أبو العينين

د. ثروت إمبابي

نجاة عبد الرحمن

