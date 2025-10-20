نتنياهو: سنقر ميزانية الدولة لعام 2026 قريبا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست، “سنقر ميزانية الدولة لعام ٢٠٢٦ قريبًا، وسنواصل تعزيز الاقتصاد الإسرائيلي”.

وأضاف: "أوضح لنا الجميع أن الاقتصاد الإسرائيلي سينهار، وأن العلاقات مع الولايات المتحدة ستنهار، وأن إسرائيل ضعيفة ويجب أن تستسلم، لذا أود أن أخبركم أن إنجازات الاقتصاد الإسرائيلي خلال الحرب مُذهلة عالميا".

كما تحدث رئيس الوزراء عن الوحدة، وقال: "هذا هو الوقت المناسب لتهدئة التوترات. في الديمقراطية، يُمكن التوصل إلى قرارات بالأغلبية والأقلية، كما يُمكن التوصل إلى تسويات، ومن الممكن والضروري مناقشة الخلافات، ولكن بطريقة عملية، وبالتأكيد ليس بالعنف".

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطابه أمام الكنيست إن "العلاقة مع الولايات المتحدة لم تكن يوما بهذا القرب والقوة كما هي الآن، سواء على الصعيد السياسي أو الإنساني، بيني وبين الرئيس ترامب".

وأشار رئيس الوزراء أيضا إلى قانون التجنيد الإجباري، قائلًا: "في الدورة الحالية، سنُقدّم أيضًا للكنيست قانونًا للتجنيد الإجباري، والذي سيُمكّن من تجنيد عشرة آلاف طالب من طلاب المدارس الدينية اليهودية (يشيفا) خلال عامين. هذه ثورة حقيقية، لم تحدث منذ قيام الدولة، وهناك العديد ممن هم في سن التجنيد الإجباري، وهم ليسوا من الحريديم، ويحتاجون أيضًا إلى التجنيد الإجباري".

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن القوة العسكرية والسياسية لحماس سيتم تصفيتها ، وذلك خلال كلمة له في الكنيست الإسرائيلي.

و في خطابه أمام الكنيست، قال نتنياهو: "شهدنا أمس انتهاكًا صارخًا من حماس لاتفاق وقف إطلاق النار. وللأسف، قُتل مقاتلان خلال وقف إطلاق النار. شعرت حماس فورًا بثقل ذراعنا - هاجمناها بـ 153 طنًا من القنابل".

وأضاف: "هاجمنا عشرات الأهداف في طول وعرض القطاع، وقضى على العديد من الإرهابيين، بمن فيهم كبار القادة. أوضحتُ منذ البداية أن وقف إطلاق النار ليس ترخيصًا لحماس بتهديدنا. اتفقنا مع ترامب على القضاء على نفوذ حماس العسكري والحكومي".