هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الإفتاء: يقع بدونها في حالة واحدة
خناقة طلاب تتحول لشروع في قتل.. ماذا حدث داخل كومباوند بالشيخ زايد.. القصة الكاملة
بعد كأس العالم.. أحمد موسي يهاجم مدرب منتخب الشباب
احمد موسي يهنئ المغرب لحصوله على كأس العالم للشباب
معتز البطاوي: الأهلي كان يرغب في ضم أحمد هاني والمفاوضات توقفت
جيش الاحتلال: الصليب الأحمر في طريقه لاستلام جثمان رهينة من قطاع غزة
الاحتلال الإسرائيلي يبدأ في تحديد الخط الأصفر في قطاع غزة | شاهد
بكاء فوق الرماد.. الشاعرة الفلسطينية ميس عبد الهادي تروي مأساتها في حرب غزة
حدث فريد يتوافد السياح من أجله.. آثار أبو سمبل تستعد لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس
الوحدة الإماراتي يهزم الدحيل القطري 3 - 1 في دوري أبطال آسيا للنخبة
المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه في 1 نوفمبر.. رمز وطني يجسد هوية أمة
موجة صيفية أخيرة والعظمى تصل 38.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا
أخبار العالم

نتنياهو: سنقر ميزانية الدولة لعام 2026 قريبا

فرناس حفظي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست، “سنقر ميزانية الدولة لعام ٢٠٢٦ قريبًا، وسنواصل تعزيز الاقتصاد الإسرائيلي”. 

وأضاف: "أوضح لنا الجميع أن الاقتصاد الإسرائيلي سينهار، وأن العلاقات مع الولايات المتحدة ستنهار، وأن إسرائيل ضعيفة ويجب أن تستسلم، لذا أود أن أخبركم أن إنجازات الاقتصاد الإسرائيلي خلال الحرب مُذهلة عالميا". 

كما تحدث رئيس الوزراء عن الوحدة، وقال: "هذا هو الوقت المناسب لتهدئة التوترات. في الديمقراطية، يُمكن التوصل إلى قرارات بالأغلبية والأقلية، كما يُمكن التوصل إلى تسويات، ومن الممكن والضروري مناقشة الخلافات، ولكن بطريقة عملية، وبالتأكيد ليس بالعنف".

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي  بنيامين نتنياهو في خطابه أمام الكنيست إن "العلاقة مع الولايات المتحدة لم تكن يوما بهذا  القرب والقوة كما هي الآن، سواء على الصعيد السياسي أو الإنساني، بيني وبين الرئيس ترامب".

وأشار رئيس الوزراء أيضا إلى قانون التجنيد الإجباري، قائلًا: "في الدورة الحالية، سنُقدّم أيضًا للكنيست قانونًا للتجنيد الإجباري، والذي سيُمكّن من تجنيد عشرة آلاف طالب من طلاب المدارس الدينية اليهودية (يشيفا) خلال عامين. هذه ثورة حقيقية، لم تحدث منذ قيام الدولة، وهناك العديد ممن هم في سن التجنيد الإجباري، وهم ليسوا من الحريديم، ويحتاجون أيضًا إلى التجنيد الإجباري".

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،  إن القوة العسكرية والسياسية لحماس سيتم تصفيتها ، وذلك خلال كلمة له في الكنيست الإسرائيلي.

و في خطابه أمام الكنيست، قال نتنياهو: "شهدنا أمس انتهاكًا صارخًا من حماس لاتفاق وقف إطلاق النار. وللأسف، قُتل مقاتلان خلال وقف إطلاق النار. شعرت حماس فورًا بثقل ذراعنا - هاجمناها بـ 153 طنًا من القنابل".

وأضاف: "هاجمنا عشرات الأهداف في طول وعرض القطاع، وقضى على العديد من الإرهابيين، بمن فيهم كبار القادة. أوضحتُ منذ البداية أن وقف إطلاق النار ليس ترخيصًا لحماس بتهديدنا. اتفقنا مع ترامب على القضاء على نفوذ حماس العسكري والحكومي".

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاقتصاد الإسرائيلي إسرائيل

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007

خصم 6 نقاط| بيراميدز يواجه عقوبات صارمة بعد إلغاء مباراة الأهلي

سعر الذهب الانسعر الذهب الان

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

رجل هندي

رجل هندي عاد من الموت.. اعرف سر القصة

حقن منع الحمل

احذري من العشوائية.. أضرار غير متوقعة لحقن منع الحمل في هذه الحالة

سرطان الرئة

أخطر الأورام .. إليك طرق الوقاية من سرطان الرئة

فورمولا السماء.. أول سباق للسيارات الطائرة يشعل أجواء تكساس.. بالفيديو

أجمد عربيات وموتوسيكلات.. احتفال فريق Commanders MC بالذكرى الـ 9 للتأسيس

لو عايز تاخد صور حلوة كلمهم.. أبراج بتعرف تاخد اللقطة الحلوة

أقل من 200 ألف جنيه.. سعر تويوتا كورولا مستعملة في ‏مصر

أسعار فساتين فنانات الجونة

إطلالات لافتة وأسعار فاخرة في مهرجان الجونة السينمائي 2025

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

