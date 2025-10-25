زيت شهير يؤخر شيخوخة أعضاء الجسم والبشرة ويمنع السرطان والسكر

ـ زيت الزيتون يمنع السرطان

ـزيت الزيتون الاصلي يمنع مقاومة الأنسولين

يعد زيت الزيتون من المواد الطبيعية التي تمتلك فوائد خارقه للجسم والبشرة

ووفقا لما جاء في موقع draxe زيت الزيتون يمتلك القدرة على تحسين جودة البشرة وخفض السكري.

يحمى من شيخوخة الجسم والسرطان

يحتوي زيت الزيتون البكر الممتاز على نوع من مضادات الأكسدة يسمى السيكويريدويدز، والذي يساعد على تنشيط الجينات التي تساهم في التأثيرات المضادة للشيخوخة وتقليل الإجهاد الخلوي.

قد تعمل السكويريويدات الموجودة في زيت الزيتون أيضًا على قمع التعبير الجيني المرتبط بتأثير واربورغ، وهي عملية مرتبطة بتكوين السرطان، وتساعد في منع "التغيرات المرتبطة بالعمر" في خلايا الجلد.

وخلص تحليل أجري عام 2019 إلى أن “تناول زيت الزيتون حصريًا (مقابل عدم استخدام زيت الزيتون) كان مرتبطًا بشكل كبير بدرجات أعلى في مؤشر الشيخوخة الناجحة (SAI) خاصة بين أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا”

تحذير هام

تذكر فقط أنه لا ينبغي طهي زيت الزيتون على درجة حرارة عالية، وإلا فقد يكون له تأثير معاكسحيث يُغير طهي هذا الزيت على درجات حرارة عالية تركيبه الكيميائي ويُنتج نواتج نهائية متقدمة للجليكوزيل (AGEs)، مما يُسهم في "التدهور الوظيفي متعدد الأجهزة الذي يحدث مع التقدم في السن".

تقليل خطر الإصابة بمرض السكري

يؤثر زيت الزيتون بشكل إيجابي على عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز من خلال تغيير وظيفة غشاء الخلية، ونشاط الإنزيم، وإشارات الأنسولين والتعبير الجيني.

تشير الأدلة إلى أن تناول الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة له تأثيرات مفيدة على حساسية الأنسولين ومن المرجح أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 .

بينما ترفع الكربوهيدرات مستوى السكر في الدم بتوفير الجلوكوز، تساعد الدهون على استقرار مستويات السكر في الدم وتنظيم الأنسولين حتى عند تناول طعام غني بالسكر أو الكربوهيدرات، فإن إضافة زيت الزيتون البكر الممتاز إلى الوجبة يمكن أن يساعد في إبطاء تأثيره على مجرى الدم.

يعد تناول زيت الزيتون أيضًا طريقة رائعة للشعور بالشبع بعد تناول الوجبات، مما قد يساعد في منع الرغبة الشديدة في تناول السكر والإفراط في تناول الطعام الذي قد يؤدي إلى مضاعفات مرض السكري.