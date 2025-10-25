3 تريلا و2 أوتوبيس.. ارتفاع عدد مصابي حادث السويس المروع لـ 42.. صور

ارتفع عدد ضحايا حادث طريق السويس لـ 42مصابا وحالتي وفاة جراء تصادم 3 سيارات تريلا وأتوبيس نقل عام وأخر خاص مع ميكروباص وسيارتين جامبو وسيارتين ملاكي، كما تم نقل المصابين إلى مستشفى بدر والشروق

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بتصادم عددا من المركبات على طريق السويس الصحراوي وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن.

بالانتقال والفحص تبين اصطدام 3 سيارات تريلا ب أوتوبيس نقل عام وسيارتين جامبو وميكروباص واوتوبيس خاص وسيارتين ملاكي، ووقوع مصابين في الحادث.