الرئيس السيسي يختتم احتفالية مصر وطن السلام بالسلام الوطني

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اختتام احتفالية "مصر وطن السلام" بالسلام الوطني.

وخلال الاحتفالية أبدع المطرب أحمد سعد والمطربة أصالة، في الغناء خلال الاحتفالية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الاحتفالية تحت عنوان "مصر وطن السلام"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار احتفاء وطني يهدف إلى إبراز الدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وهي من اخراج ميدو شعبان.

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر احتفالية "مصر وطن السلام"، والتي تُعد حدثًا عالميًا يحمل رسالة من أرض مصر إلى العالم أجمع، تؤكد دورها المحوري في ترسيخ قيم السلام والاستقرار، بحسب ما نقلته قناة "إكسترا نيوز".

وتُبرز الاحتفالية مكانة مصر كدولة داعمة للحوار والتسامح والتعايش بين الشعوب، وتجسّد جهودها المتواصلة في تحقيق الأمن والسلام الإقليمي والدولي.

https://www.youtube.com/live/ZJeHO392j4g?si=7W6jdXaoNMpSOHaL