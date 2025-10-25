الخارجية: المرحلة المقبلة تتطلب إرادة دولية لتصحيح الخلل في النظامين المالي والاقتصادي

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين يعكس التزام مصر الراسخ بدعم القضايا الإفريقية، موضحًا أن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية تضمنت دعوة صريحة لإصلاح النظام المالي الدولي ليصبح أكثر عدالة وإنصافًا للدول النامية، خاصة الإفريقية منها.

تحقيق التنمية المستدامة

وأضاف أن المنتدى يمثل فرصة مهمة لتوحيد الرؤى الإفريقية بشأن قضايا المديونية والتمويل الميسر والمناخ، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لشعوب القارة.

وفي تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أشار عبد العاطي إلى أن الرئيس السيسي وضع إطارًا متكاملًا للتحرك المصري والإفريقي على الساحة الدولية، مشددًا على أن القاهرة ستواصل التنسيق الوثيق مع شركائها الإقليميين والدوليين لتفعيل هذه الرؤية الطموحة، وضمان وصول الدعم إلى الدول الأكثر احتياجًا.

وأكد وزير الخارجية أن مصر لن تقبل باستمرار الأوضاع الراهنة التي تُكرس الفجوة بين الشمال والجنوب، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب إرادة سياسية دولية حقيقية لتصحيح الخلل القائم في النظامين المالي والاقتصادي العالميين، وتمكين إفريقيا من الحصول على فرص عادلة للنمو والازدهار.



