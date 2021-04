يوضع سره في أضعف خلقه.. تصرف مذهل من طائر زرزور يدهش صاحبه

4/30/2021 11:48:09 AM

تسبب طائر زرزور صغير في فرحة عامرة لرجل توفي كلبه الأليف بعدما وجده تحت شجرة في حديقة منزله بمدينة شيبارتون في ولاية فيكتوريا الإسترالية.

وحسب صحيفة «الديلي ميل» البريطانية تعلم الطائر صافرة نشيد فريق كرة القدم المفضل لدى مالكه الحزين على فقدان كلبه الأليف.

وأطلق الرجل على الطائر الذي ساعده في تبديل حزنه بفرح اسم «بوبا» كما قامت شقيقته بتسجيل مقطع فيديو لهما ونشره على الإنترنت.

الزرزور هو طائر متوسط ​​الحجم ذو منقار مدبب وأجنحة مثلثة قصيرة وذيل قصير، وخلال موسم التكاثر يتحول ريشه إلى لمعان أخضر وأرجواني، كما تظهر العديد من العلامات البيضاء على شكل حرف V في أوقات أخرى من العام.

ويأكل الزرزور الأعشاب القصيرة، وقد يتغذى مع الماشية، وغالبًا ما تجلس على ظهور الأغنام أو الماشية، كما تعيش في تجاويف الأشجار وخاصة في أشجار الكينا، وغالبًا ما يتنافس على أعشاش أجوف مع الأنواع المحلية.

وطيور الزرزور اجتماعية ولها مجموعة متنوعة من الأغاني وغالبًا ما تتضمن تقليدًا مقنعًا، خاصةً لنداءات الطيور الأخرى.