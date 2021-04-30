عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يوضع سره في أضعف خلقه.. تصرف مذهل من طائر زرزور يدهش صاحبه

تصرف مذهل من طائر
تصرف مذهل من طائر زرزور يدهش صاحبه

تسبب طائر زرزور صغير في فرحة عامرة لرجل توفي كلبه الأليف بعدما وجده تحت شجرة في حديقة منزله بمدينة شيبارتون في ولاية فيكتوريا الإسترالية.

وحسب صحيفة «الديلي ميل» البريطانية تعلم الطائر صافرة نشيد فريق كرة القدم المفضل لدى مالكه الحزين على فقدان كلبه الأليف.

وأطلق الرجل على الطائر الذي ساعده في تبديل حزنه بفرح اسم «بوبا» كما قامت شقيقته بتسجيل مقطع فيديو لهما ونشره على الإنترنت.

This video can't support the embed

الزرزور هو طائر متوسط ​​الحجم ذو منقار مدبب وأجنحة مثلثة قصيرة وذيل قصير، وخلال موسم التكاثر يتحول ريشه إلى لمعان أخضر وأرجواني، كما تظهر العديد من العلامات البيضاء على شكل حرف V في أوقات أخرى من العام.

ويأكل الزرزور الأعشاب القصيرة، وقد يتغذى مع الماشية، وغالبًا ما تجلس على ظهور الأغنام أو الماشية، كما تعيش في تجاويف الأشجار  وخاصة في أشجار الكينا، وغالبًا ما يتنافس على أعشاش أجوف مع الأنواع المحلية.

وطيور الزرزور اجتماعية ولها مجموعة متنوعة من الأغاني وغالبًا ما تتضمن تقليدًا مقنعًا، خاصةً لنداءات الطيور الأخرى. 

بيطري الشرقية يُحصن 36 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور

بإجمالي 50 ألف طائر .. تشغيل مشروع عنابر تربية الدواجن بالمنيا


 

الأعشاب ديلي ميل البريطانية مقطع فيديو زرزور طائر الزر

ترشيحاتنا

الاشتراطات الجديدة تبدأ غدا.. كل ما تريد معرفته عن منظومة تراخيص البناء

في 3 جلسات و 11 ساعة عمل .. مجلس النواب يوافق على تشديد عقوبة ختان الإناث وإعلان حالة الطوارئ..ومطالب بتعديل تشريعي لفصل الموظفين المتطرفين ومتعاطي المخدرات

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 30-4-2021

نتنياهو: حادث جبل ميرون من أفظع الكوارث في تاريخ إسرائيل

دراسة تكشف تأثير فيروس كورونا على مرضى السكري بعد الشفاء

دعاء الجمعة الثالثة من شهر رمضان.. يَا مُنَوِّرَ قُلُوبِ الْعَارِفِينَ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دلال عبد العزيز تعاني من كورونا وتخضع للعزل بأحد المستشفيات| خاص

التعليم: امتحان تكميلي لـ الصفين الأول والثاني الثانوي في مايو لهؤلاء الطلاب فقط

الكاف يصدر بيانا رسميا قبل إجراء قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

زوجها ادعى سقوطها على لوح زجاج.. تحقيقات موسعة في العثور على ربة منزل مذبوحة بالجيزة

هنلبس عساكر .. عمر كمال يعلن عن مشاركته فى الاختيار٢

انتبه ... غرامة 200 جنيه حال عدم تحديثك لبيانات البطاقة الشخصية

حقيقة انتقال السلالة الهندية المتحورة إلى مصر..رئيس أقسام المناعة يجيب

مفيش رئيس بيعمل كدا.. عامل الدليفري يكشف تفاصيل لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: الخباز

خالد الشناوي يكتب: سهام العشق

أحمد الغنام يكتب: سباق الأرقام لتحقيق الأحلام

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ذكريات 

حنان محمود إبراهيم تكتب: مدرسة أم سيد

ليلى زيدان تكتب: الجوانب الإيجابية لأزمة كورونا.. شعاع أمل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

اﻟﻤﺰﻳﺪ