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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لهذه الأسباب.. يجب استمرار الرضاعة الطبيعية في حالة انتشار جائحة COVID-19

الرضاعة
الرضاعة

تأكيدًا على أهمية الرضاعة الطبيعية في مثل هذه الأوقات ، تقول الدكتورة سريناث مانيكانتي ، استشاري أول حديثي الولادة ، إن الأمهات الجدد "يمكنهن البدء بنجاح في الرضاعة الطبيعية أثناء جائحة COVID-19 مع بعض الاحتياطات الموصى بها".

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أكثر الأسئلة شيوعا عن الرضاعة الطبيعية .. اكتشفيها

الرضاعة الطبيعية تحمي الأطفال حديثي الولادة من الإصابة بالمرض وتساعدهم أيضًا طوال فترة الرضاعة والطفولة. إنه فعال بشكل خاص ضد الأمراض المعدية ، لأنه يقوي المناعة عن طريق نقل الأجسام المضادة مباشرة من الأم  وفقا لindianexpress 

 

هل الرضاعة الطبيعية آمنة أثناء الجائحة؟

 يوفر حليب الثدي الأجسام المضادة التي تمنح الأطفال دفعة صحية وتحميهم من العديد من الالتهابات. قد تحارب الأجسام المضادة والعوامل النشطة بيولوجيًا في حليب الثدي عدوى COVID-19 ، إذا تعرض الطفل لها.

 

طفلك يبلغ من العمر ستة أشهر أو أقل ، فيجب إرضاعه حصريًا. بمجرد أن يتجاوز طفلك ستة أشهر ، استمري في الرضاعة الطبيعية بأطعمة تكميلية آمنة وصحية.

 

منذ بداية جائحة COVID 19 ، قام الباحثون في مختلف البلدان باختبار حليب الأم من الأمهات المصابات بـ COVID-19 وحتى الآن ، كان انتقال COVID-19 النشط (الفيروس الذي يمكن أن يسبب العدوى) من خلال حليب الثدي والرضاعة الطبيعية. لم يتم تأسيسها.

 

يجب أن أرضع من الثدي إذا كنت مصابًا / أشتبه في إصابتي بفيروس COVID-19؟

نعم ، استمر في الرضاعة الطبيعية مع اتخاذ الاحتياطات المناسبة. وتشمل هذه: ارتداء قناع أثناء الرضاعة الطبيعية ، وغسل يديك بالماء والصابون قبل لمس طفلك وبعده ، ومسح وتطهير الأسطح التي لمستها. اغسلي ثدييك وتغطيهما بعد الرضاعة. لست بحاجة إلى غسل ثدييك قبل كل إرضاع إلا إذا سعلت عليهما.

 

تشمل التدابير الأخرى ما يلي:

* السعال أو العطس في منديل ورقي والتخلص منه على الفور.
* تنظيف وتطهير الأسطح بانتظام.
* لبس القناع حيثما أمكن ذلك.
* إبقاء الطفل على بعد 6 أقدام على الأقل من سريرك أو في الغرفة المجاورة إن أمكن.
* رعاية الطفل بشكل روتيني من قبل قريب سليم في حالة عدم الرضاعة الطبيعية.

ماذا علي أن أفعل إذا كنت لست على ما يرام للرضاعة الطبيعية؟

إذا كنت تشعرين بالمرض الشديد ، حاولي إيجاد طرق أخرى لتزويد طفلك بحليب الثدي بأمان. حاولي شفط الحليب وإطعام طفلك عن طريق المرضعة النظيفة أو الكوب والملعقة. من المهم أيضًا شفط حليب الثدي للحفاظ على إنتاج الحليب حتى تتمكن من إرضاع طفلك مرة أخرى عندما تشعر أنك بحالة جيدة بما يكفي للقيام بذلك.

 


هل يجب أن أرضع إذا كان طفلي مريضاً؟

استمري في إرضاع طفلك إذا مرض. سواء أصيب طفلك الصغير بـ COVID-19 أو مرضًا آخر ، من المهم الاستمرار في التغذية بحليب الثدي. تعزز الرضاعة الطبيعية جهاز المناعة لدى طفلك ، ويتم تمرير الأجسام المضادة له عبر الحليب.

الرضاعه الرضاعة الطبيعية الطبيعية COVID-19 الصحة فيروس كورونا

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